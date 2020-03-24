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  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy

Produkcja zakończona

Słuchawki

SHE3550WT/00

4
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Niebieski
Niebieski
Mocne brzmienie, pulsujące basy
Potężne brzmienie basu dousznych słuchawek Philips MyJam Beamers zamknięte zostało w niezwykle kompaktowej konstrukcji. Owalne wkładki zapewniają wygodę noszenia.
Poznaj wszystkie korzyści

Kompaktowa konstrukcja

Mocne brzmienie, pulsujące basy

  • Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja

  • Dokanałowe

2 wymienne gumowe nasadki zapewniają optymalne dopasowanie

Nasadki są dostępne w 2 rozmiarach, co pozwala na dokładne dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Potężne brzmienie basów i czysty dźwięk dzięki wydajnym przetwornikom

Słuchawki douszne Philips Vibes mają niewielki rozmiar i są wyposażone w wydajne przetworniki. Idealnie dopasowują się do uszu i emitują czysty dźwięk i potężne basy.

Owalna wkładka zapewnia ergonomiczne i wygodne dopasowanie

Owalna wkładka zapewnia ergonomiczną wygodę i dokładne dopasowanie do kształtu ucha.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Slušalice za svaki dan

Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.

Zalety

Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine

Wady

Nema mikrofona

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3550WT Slušalice

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3550WT Slušalice

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie