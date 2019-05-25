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Produkcja zakończona
SHE3700LB/00
Mocne brzmienie, pulsujące basy
Potężne brzmienie basu dousznych słuchawek Philips MyJam Vibes zamknięte zostało w niezwykle kompaktowej konstrukcji. Owalne wkładki zapewniają wygodę noszenia, a próżniowa metalizowana powłoka gwarantuje ochronę i elegancki wygląd.
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Douszne
Błyszcząca, kolorowa powłoka wysokiej jakości nadaje produktowi elegancki wygląd i stanowi dodatkową warstwę ochronną.
Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.
Bardzo małe słuchawki doskonale dopasowują się do wnętrza ucha, blokując i tłumiąc szumy z zewnątrz.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3700BL Slušalke
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3700BL Slušalke