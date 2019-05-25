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Produkcja zakończona
SHE3700RD/00
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Douszne
Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.
Błyszcząca, kolorowa powłoka wysokiej jakości nadaje produktowi elegancki wygląd i stanowi dodatkową warstwę ochronną.
Słuchawki douszne Philips Vibes mają niewielki rozmiar i są wyposażone w wydajne przetworniki. Idealnie dopasowują się do uszu i emitują czysty dźwięk i potężne basy.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3700BL Slušalke
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3700BL Slušalke