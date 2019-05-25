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  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy

Produkcja zakończona

Słuchawki

SHE3700WT/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Czerwony
Czerwony
Jasnoniebieski
Jasnoniebieski
Niebieski
Niebieski
Różowy
Różowy
Mocne brzmienie, pulsujące basy
Potężne brzmienie basu dousznych słuchawek Philips Vibes zamknięte zostało w niezwykle kompaktowej konstrukcji. Owalne wkładki zapewniają wygodę noszenia, a próżniowa metalizowana powłoka gwarantuje ochronę i elegancki wygląd.
Poznaj wszystkie korzyści

Niewielki rozmiar i próżniowa metalizowana powłoka ochronna

Mocne brzmienie, pulsujące basy

  • Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja

  • Douszne

3 wymienne gumowe nasadki zapewniają optymalne dopasowanie

3 wymienne gumowe nasadki zapewniają optymalne dopasowanie

Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Błyszcząca, kolorowa powłoka wygląda elegancko i zapewnia dodatkową ochronę

Błyszcząca, kolorowa powłoka wygląda elegancko i zapewnia dodatkową ochronę

Błyszcząca, kolorowa powłoka wysokiej jakości nadaje produktowi elegancki wygląd i stanowi dodatkową warstwę ochronną.

Potężne brzmienie basów i czysty dźwięk dzięki wydajnym przetwornikom

Potężne brzmienie basów i czysty dźwięk dzięki wydajnym przetwornikom

Słuchawki douszne Philips Vibes mają niewielki rozmiar i są wyposażone w wydajne przetworniki. Idealnie dopasowują się do uszu i emitują czysty dźwięk i potężne basy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3700BL Slušalke

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3700BL Slušalke

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie