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Produkcja zakończona
SHE3705BK/00
Dostępne warianty
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Douszne
Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.
Wbudowane mikrofony umożliwiają łatwe przełączanie między słuchaniem utworów muzycznych a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu nigdy nie tracisz łączności.
Błyszcząca, kolorowa powłoka wysokiej jakości nadaje produktowi elegancki wygląd i stanowi dodatkową warstwę ochronną.
3.0
z 5
1
Opinia
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Przegląd ten został wykonany dla SHE3705BK Навушники з мікрофоном