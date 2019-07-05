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  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy

Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

SHE3705BK/00

3
| (1) Opinia

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Czerwony
Czerwony
Jasnoniebieski
Jasnoniebieski
Niebieski
Niebieski
Mocne brzmienie, pulsujące basy
Potężne brzmienie basu dousznych słuchawek Philips MyJam Vibes zamknięte zostało w niezwykle kompaktowej konstrukcji. Owalne wkładki zapewniają wygodę noszenia, a próżniowa metalizowana powłoka gwarantuje ochronę i elegancki wygląd.
Poznaj wszystkie korzyści

Niewielki rozmiar i próżniowa metalizowana powłoka ochronna

Mocne brzmienie, pulsujące basy

  • Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja

  • Douszne

3 wymienne gumowe nasadki zapewniają optymalne dopasowanie

3 wymienne gumowe nasadki zapewniają optymalne dopasowanie

Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Wbudowane mikrofony umożliwiają łatwe przełączanie między słuchaniem utworów muzycznych a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu nigdy nie tracisz łączności.

Błyszcząca, kolorowa powłoka wygląda elegancko i zapewnia dodatkową ochronę

Błyszcząca, kolorowa powłoka wygląda elegancko i zapewnia dodatkową ochronę

Błyszcząca, kolorowa powłoka wysokiej jakości nadaje produktowi elegancki wygląd i stanowi dodatkową warstwę ochronną.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

1

Opinia

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Przegląd ten został wykonany dla SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie