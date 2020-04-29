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Słuchawki dla dzieci

SHK2000PK/00

4.8
| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Niebieski
Niebieski
Różowo-fioletowy
Różowo-fioletowy
Najlepszy dziecięcy towarzysz
Idealne słuchawki do wprowadzenia młodych miłośników muzyki do świata dźwięku. Wyraźne basy i zabawny design są dostosowane do dorastających dzieci, a solidna obudowa jest wystarczająco wytrzymała aby sprawdzić się w każdej sytuacji. Limit głośności 85 dB sprawia, że słuchanie muzyki jest przyjemne i jednocześnie bezpieczne.
Poznaj wszystkie korzyści

Specjalny rozmiar dla dzieci, ograniczenie głośności maksymalnej

Najlepszy dziecięcy towarzysz

  • Przetworniki 30 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Różowo-fioletowe

  • Ograniczenie głośności &lt;85 dB

Ergonomiczny, regulowany pałąk, który rośnie wraz z dzieckiem

Ergonomiczny, regulowany pałąk, który rośnie wraz z dzieckiem

Prosty, ergonomiczny i w pełni regulowany pałąk umożliwia wygodne dopasowanie słuchawek do głowy każdego dziecka. Dzięki niemu słuchawki rosną wraz z naszymi pociechami.

32-milimetrowe neodymowe przetworniki głośnikowe zapewniają czyste i optymalne brzmienie

32-milimetrowe neodymowe przetworniki głośnikowe zapewniają czyste i optymalne brzmienie

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czystą zbilansowaną jakość dźwięku.

Trwała konstrukcja bez śrub zaprojektowana z myślą o szalonej zabawie

Trwała konstrukcja bez śrub zaprojektowana z myślą o szalonej zabawie

Trwała konstrukcja bez śrub pozwala na łatwe rozdzielanie i łączenie elementów słuchawek.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Atrakcyjne

Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Pracownik Philips

Super

[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.

Zalety

kolorystyka ,jakość

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Pracownik Philips

dziewczęce brzmienie

[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)

Zalety

kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie