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SHK2000PK/00
Dostępne warianty
Przetworniki 30 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Różowo-fioletowe
Ograniczenie głośności <85 dB
Prosty, ergonomiczny i w pełni regulowany pałąk umożliwia wygodne dopasowanie słuchawek do głowy każdego dziecka. Dzięki niemu słuchawki rosną wraz z naszymi pociechami.
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czystą zbilansowaną jakość dźwięku.
Trwała konstrukcja bez śrub pozwala na łatwe rozdzielanie i łączenie elementów słuchawek.
4.8
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
29/04/2020
Polska
Atrakcyjne
Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ronin84
23/04/2020
Polska
Pracownik Philips
Super
[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.
Zalety
kolorystyka ,jakość
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
pawlos
23/04/2020
Polska
Pracownik Philips
dziewczęce brzmienie
[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)
Zalety
kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHK2000PK Słuchawki dla dzieci