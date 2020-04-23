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Produkcja zakończona
SHL3075BK/00
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Składane
Słuchawki BASS+ są wyposażone w 32-milimetrowe przetworniki głośnikowe, które zapewniają mocne, pulsujące basy.
Zaprojektowane z myślą o optymalnym dopasowaniu słuchawki BASS+ są wyposażone w obrotowe elementy nauszne i regulowany pałąk na głowę, co pozwala użytkownikowi dokładnie je dopasować.
Dzięki mocnym, imponującym basom możesz naprawdę poczuć rytm. Nie daj się zwieść lekkiej konstrukcji — specjalnie dostrojone przetworniki i otwory basowe emitują ultraniskie częstotliwości, aby stworzyć unikalną sygnaturę dźwiękową BASS+.
4.9
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
ktoś123
23/04/2020
Polska
Polecam!
Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia
Zalety
Jakość dźwięku Wygoda użytkowania
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
jogintiger
26/11/2017
Polska
Rewelacyjne!
Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Zalety
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Wady
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
Przegląd ten został wykonany dla SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Przegląd ten został wykonany dla SHL3075BL Навушники з мікрофоном