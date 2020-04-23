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  • Poczuj moc. BASS+
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  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+

Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

SHL3075WT/00

4.9
| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Niebieski
Niebieski
Niebieski
Poczuj moc. BASS+
Słuchawki Philips BASS+ na nowo wypełniają muzykę mocnymi, głośnymi basami. Łącząc w sobie potężne brzmienie niskich tonów i elegancką, kompaktową obudowę, słuchawki te są przeznaczone dla osób, które potrzebują mocniejszych basów, a nie dużych gabarytów.
Poznaj wszystkie korzyści

Poczuj moc. BASS+

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Składane

Przetworniki głośnikowe o średnicy 32 mm

Przetworniki głośnikowe o średnicy 32 mm

Słuchawki BASS+ są wyposażone w 32-milimetrowe przetworniki głośnikowe, które zapewniają mocne, pulsujące basy.

Opracowane z myślą o optymalnym dopasowaniu

Opracowane z myślą o optymalnym dopasowaniu

Zaprojektowane z myślą o optymalnym dopasowaniu słuchawki BASS+ są wyposażone w obrotowe elementy nauszne i regulowany pałąk na głowę, co pozwala użytkownikowi dokładnie je dopasować.

Mocne, głośne basy, które można poczuć

Mocne, głośne basy, które można poczuć

Dzięki mocnym, imponującym basom możesz naprawdę poczuć rytm. Nie daj się zwieść lekkiej konstrukcji — specjalnie dostrojone przetworniki i otwory basowe emitują ultraniskie częstotliwości, aby stworzyć unikalną sygnaturę dźwiękową BASS+.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Polecam!

Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia

Zalety

Jakość dźwięku Wygoda użytkowania

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/11/2017

Polska

Polska

Rewelacyjne!

Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Zalety

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Wady

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

Przegląd ten został wykonany dla SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Przegląd ten został wykonany dla SHL3075BL Навушники з мікрофоном

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie