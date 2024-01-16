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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
6 profili użytkowników
6 profili użytkownika
Metalowy front
Kolorowy wyświetlacz TFT
Odkrywaj świat kawy od popularnych napojów, takich jak Espresso i Cappuccino, po modne włoskie Americano i Espresso Macchiato.
Dostosuj kawę do siebie, wybierając odpowiedni profil smaku (Delicato, Intenso, Forte) dla swojego napoju. Ekspres automatycznie dostosowuje ustawienia parzenia, takie jak moc kawy, jej objętość i czas wstępnego zaparzania, aby zapewnić odpowiedni smak kawy.
Nasz innowacyjny system automatycznego czyszczenia HygieSteam usuwa 99,9% mikroorganizmów z części pojemnika na mleko*.
4.9
z 5
155
Opinie
98%
poleca ten produkt
GenyaCZ79
16/01/2024
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Skvělý automatický kávovar
Skvělý automatický kávovar s napěňovačem mléka a mlýnkem na kávu. Co se mi moc líbí, že je zde několik profilů, takže si mohu nastavit kávu podle sebe a nikdo mi nezmění nastavení. Manželka si může nastavit své mléčné kávy a děti třeba kako.
Zalety
Profily, napěňovač mléka, jednoduché čištění
Wady
Nepřišel jsem na to, aby se při každém zapnutí a vypnutí nedělal průplach cest. Tím pádem je větší spotřeba vody
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GranAroma SM6582/10 Plně automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GranAroma SM6582/10 Plně automatický kávovar
Fíďa
06/03/2023
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
spokojenost s novým kávovarem
- každý kávomil si přijde na své - snadné používání i údržba - dotykový barevný displej - kompaktní rozměry - celá řada chytrých funkcí Při každém pití nápojů z tohoto kávovaru se vždy v duchu přenesu do kavárny v italské Neapoli. Ano, přesně tak výborné jsou nápoje tímto kávovarem připravené. A to jak klasické espresso tak i mléčné cappuccino. Člověk má na výběr až 14 nápojů a 12 možností hrubosti mletí. Takže si vybere opravdu každý. Samozřejmostí je jednoduché používání a snadná údržba mléčného systému. Vše uzavírá celá řada chytrých funkcí, které dokáží vyladit nápoj k absolutní dokonalosti. Nemám co dodat, kávovar vřele doporučuji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GranAroma SM6585/00 Plně automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GranAroma SM6585/00 Plně automatický kávovar
kakov66
07/04/2022
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Výrobek má skvělé funkce !
Skvělý výrobek za rozumnou cenu. Plnohodnotná náhrada profi kávovarů. Spousta druhů nápojů, velká variabilita. Rozhodně doporučuji. Zatím nejlepší kávovar, ze kterého jsem měl možnost ochutnat caffé. V kombinaci se zákaznickou slevou velmi výhodná koupě.
Zalety
Rychlost přípravy, skvělý design, variabilita nastavení, skvělé capuccino, latté...
Wady
Zvýšená konzumace kávy - nedá se odolat...
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GranAroma SM6582/30 Plně automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GranAroma SM6582/30 Plně automatický kávovar
99,9999% mikroorganizmów na podstawie testów laboratoryjnych.
W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.