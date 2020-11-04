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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
15 rodzajów napojów
Front ze stali szlachetnej
Przód ze stali szlachetnej
12-stopniowy regulowany młynek
Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.
Technologia Saeco umożliwia wydobycie najlepszych smaków z ulubionych ziaren kawy, zapewniając intensywny i autentyczny aromat i smak (prażony, czekoladowy, orzechowy, owocowy, kwiatowy, pikantny)
Doskonała kawa wymaga idealnej temperatury. Nasz wysokiej jakości termoblok jest wykonany z lekkiego aluminium z obudową ze stali nierdzewnej, dzięki czemu szybko nagrzewa się do optymalnej temperatury
Nagrody
4.9
z 5
31
Opinie
97%
poleca ten produkt
Pension220
04/11/2020
Česká republika
Kávovar do středně velké kanceláře či pensionu!
Již druhou sezónu tento stroj odráží nápor hostů při každodenní snídaňové bitce o to, kdo vypije více "zdarma" kávy, která je v ceně ubytování. Je překvapivé, jak málo je potřeba naší aktivity ohledně doplňování a vyprazdňování zásobníků - hosté si sami poradí, anebo se zeptají jiných hostů. V našich 2 pensionech s celkovou kapacitou 41 osob tento výrobek funguje jak je třeba, ale vyšší počet osob už nedoporučuji.
Zalety
Obslouží až 40 osob během času snídaní. Maximální editovatelnost jednotlivých prvků nápojů.
Wady
Možná až moc možností volby nápojů (objemy jednotlivých tekutin, teplota, hustota a výška pěny, plná či jemná chuť, nejdřív mléko nebo káva, atd)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem
MíšaS
28/04/2018
Česká republika
Pro opravdové vyznavače Dobre kávy
Dostala jsem dárek,který nebyl úplně podle mých představ.Dnes musím změnit svůj postoj-přesně podle mých představ!Nastaveni profilu a káva “na míru”pro mě,manzela ale i přátele..hezky design a jednoduchost ovládání jako bonus k šálku výborné kávy.
Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem
Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem
Iggy8
12/10/2017
Česká republika
Tenhle produkt mne baví
Při prvním pohledu vypadá esspresovač Saeco opravdu povedeně, pěkné zpracování a moderní design. Mě se moc líbí možnost vytvořit si vlastní profil, kde mám uložené své oblíbené nápoje. Vzhledem k tomu, že lze kompletně měnit atributy jednotlivých nápojů dokážu si udělat z každého nápoje originál, krásná věc pro alchymisty a milovníky improvizace nic méně mi přijde, že již v podstatě není nutné pojmenovávat nápoje standardními pojmy, protože si vlastně tvoříme své originály.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia
Etykieta energetyczna: klasa B, zgodnie ze szwajcarską etykietą energetyczną i w oparciu o standardową metodę pomiaru określoną w normie EN 60661.