Zdecydowałem się na markę Philipsa, ponieważ używałem i używam różnych produktów tej firmy od wielu lat. Jak dotąd jestem zadowolony. Decydując się na zakup maszynki do golenia, kierowałem się opiniami, ceną oraz moim potrzebami i oczekiwaniami. Częściowy wpływ na podjęcie decyzji miała również pracownica infolinii Philipsa, która zwróciła moją uwagę na kilka najistotniejszych szczegółów, które powinienem uwzględnić przy wyborze modelu, który zapewni mi największy komfort użytkowania i nie obciąży zbytnio mojego portfela. Po analizie wszystkich informacji zdecydowałem się na zakup powyższego modelu. Po otwarciu pudełka moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne. Urządzenie stosunkowo lekkie, choć wygląda bardzo solidnie i elegancko. Cichutko pracuje, nawet na 3 prędkości. Co do golenia, no cóż jestem przyzwyczajony do golenia się ostrzami, więc niestety nie jest to ten sam poziom. Nie uważam tego za wadę, ponieważ nie oczekiwałem, że maszynka będzie tak goliła, jak czyni to nożyk, żyletka, brzytwa, itp. Po prostu się przyzwyczaję, ponieważ komfort golenia jest zdecydowanie większy niż w przypadku stosowania nożyków. Reasumując, po zmianie przyzwyczajeń jestem zadowolony z zakupu i polecam go wszystkim, którzy golą się codziennie lub co kilka dni. Ja zauważyłem, że oprócz szybkości z jaką maszynka radzi sobie z moim zarostem, ważna jest cisza z jaką to robi, niskie zużycie akumulatora oraz krótki czas na wyczyszczenie całego urządzenia po goleniu. Urządzenie oceniłem na 5 gwiazdek, choć gdyby program pozwalał, odjął bym ½ gwiazdki za informację, że maszynka goli na tzw. „zer”. W moim przypadku nie jest to prawda. Mam starszą maszynkę do golenia Philipsa (foliową), która goli lepiej, niestety jest wyeksploatowana, a jej doprowadzenie do świetności jest już nieekonomiczne. Poza tym w stosunku do nowego nabytku, moja „stara” maszynka pracuje jak „traktor”…