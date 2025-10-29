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  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
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  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
  • Niezwykle delikatna bliskość ostrza*

Produkcja zakończona

Shaver S9000 PrestigeGolarka elektr. serii 9000 — gol. na sucho i mokro

SP9861/16

4.7
| (492) Opinie | 92% poleca ten produkt

1 Nagroda

Niezwykle delikatna bliskość ostrza*
Ciesz się niezwykle płynnym i dokładnym goleniem — nawet na 7-dniowej brodzie — dzięki golarce Philips S9000 Prestige. Dzięki technologii SkinIQ golarka wykrywa i dostosowuje się do Twoich potrzeb, zawsze zapewniając najlepsze efekty golenia.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

dzięki technologii SkinIQ

Niezwykle delikatna bliskość ostrza*

  • Ostrza NanoTech Dual Precision

  • Precyzyjny układ zawieszenia

  • Cyfrowy silnik obrotowy

  • Doskonała powłoka SkinGlide

Bardzo mocne, samoostrzące się ostrza zapewniają niezwykłą dokładność golenia

Bardzo mocne, samoostrzące się ostrza zapewniają niezwykłą dokładność golenia

Ostrza NanoTech Dual Precision wykonują 150 tys. ruchów na minutę, dzięki czemu zapewniają bardzo dokładne rezultaty golenia. 72 hartowane nanocząsteczkami, samoostrzące się ostrza mają bardzo mocne, trwałe i ostre krawędzie, co zapewnia wyjątkową dokładność golenia.

Idealna pozycja ostrza zapewnia maksymalną precyzję

Idealna pozycja ostrza zapewnia maksymalną precyzję

Aby uniknąć ciągnięcia i dyskomfortu, Philips s9000 Prestige posiada precyzyjny system zawieszenia, który zapewnia idealne położenie ostrza i maksymalną precyzję cięcia.

Duża szybkość golenia

Duża szybkość golenia

Maksymalna liczba obrotów zapewnia maksymalną wydajność. Najbardziej zaawansowany silnik cyfrowy firmy Philips zapewnia precyzyjne golenie bez względu na kształt twarzy i gęstość zarostu.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

492

Opinie

92%

poleca ten produkt

29/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka

To już druga moja golarka tego typu.Ma ładniejsze satynowe wykończenie.Najważniejsze,że goli dokładnie.

Wady

Trochę drogo, choć kupiłem przecenioną

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

12/08/2025

Polska

Polska

Jest to już moja trzecia golarka tej marki i zdecydowanie polecam ten model. Bardzo szybkie ładowanie, cicha w użytkowaniu, goli dokładnie na sucho jak i mokro. Jestem z niej bardzo zadowolony. Sztywne etui sprawdza się w podróży. Polecam

Zalety

miła w uchwycie, szybkie ładowanie i długo trzymającą bateria

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

13/06/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka S9000 Prestige SP9883/36

Po dwóch latach użytkowania mogę stwierdzić, iż ten model golarki goli świetnie. Działa bez zarzutu. Bateria działa spokojnie z 2-3 tygodnie. Ładuje się dość szybko. Może to mniej istotne, ale także dobrze wygląda. Miałem okazję korzystać z niższych modeli marki no i niestety różnice są istotnie wyczuwalne. Ważne jest też to, iż golę się z użyciem mydła do golenia. Golenie na sucho, czy też wyłącznie przy nawilżaniu wodą nie nadaje się dla mnie. Polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9883/36 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9883/36 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. 756 ocen wystawionych przez 7 fryzjerów ze 108 klientami w Niemczech