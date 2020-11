Wiele wymiennych nasadek

System nasadek SmartClick pozwala na łatwe przekształcenie golarki w golarkę do brody, precyzyjny trymer lub szczoteczkę do oczyszczania. Wystarczy, że przymocujesz odpowiednią nasadkę do uchwytu, i już możesz wykończyć swoją stylizację, jak tylko zechcesz.