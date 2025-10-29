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  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
  • Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie

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Golarka Seria S9000 PrestigeGolarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

SP9883/35

4.7
| (492) Opinie | 92% poleca ten produkt
Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie
Ciesz się niezwykle płynnym i dokładnym goleniem — nawet na 7-dniowym zaroście — dzięki golarce Philips S9000 Prestige. Dzięki technologii SkinIQ golarka wykrywa i dostosowuje się do Twoich potrzeb, zawsze zapewniając najlepsze efekty golenia.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Nasza najbardziej dokładna golarka, nawet w przypadku 7-dniowego zarostu

Bardzo dokładne, a zarazem delikatne golenie

  • Bardzo dokładne golenie tuż przy skórze

  • Ostrza NanoTech Dual Precision

  • Powłoka ochronna Hydro SkinGlide

  • System zawieszenia Ultraflex

  • Do 5 lat gwarancji*****

System Lift & Cut gwarantujący bardzo dokładne golenie nawet 0,00 mm przy skórze

System Lift & Cut gwarantujący bardzo dokładne golenie nawet 0,00 mm przy skórze

Nasz opatentowany, wyjątkowy system golenia rotacyjnego Lift & Cut najpierw unosi delikatnie włosy u nasady, a następnie precyzyjnie przycina bardzo blisko skóry (do 0,00 mm), jednocześnie jej nie dotykając. Absolutna precyzja gwarantująca gładką skórę aż do wieczora*.

Przycinanie włosów we wszystkich kierunkach dzięki obrotowym ostrzom 360°

Przycinanie włosów we wszystkich kierunkach dzięki obrotowym ostrzom 360°

Golarki rotacyjne firmy Philips są stworzone do przycinania włosów naturalnie rosnących w różnych kierunkach, co umożliwiają obrotowe ostrza 360° tnące w każdym kierunku. Ostrza NanoTech Dual Precision wykonują do 165 000 cięć na minutę, tnąc do 25% więcej włosów na jedno pociągnięcie**.

Dostosowuje się do każdego kształtu dzięki systemowi zawieszenia Ultraflex

Dostosowuje się do każdego kształtu dzięki systemowi zawieszenia Ultraflex

System zawieszenia Ultraflex oraz w pełni elastyczne głowice całkowicie dostosowują się do wszystkich konturów twarzy, pozwalając usunąć nawet najbardziej oporne owłosienie na szyi. Rezultat? Doskonale gładka skóra i pełen komfort podczas golenia.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

492

Opinie

92%

poleca ten produkt

29/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka

To już druga moja golarka tego typu.Ma ładniejsze satynowe wykończenie.Najważniejsze,że goli dokładnie.

Wady

Trochę drogo, choć kupiłem przecenioną

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

12/08/2025

Polska

Polska

Jest to już moja trzecia golarka tej marki i zdecydowanie polecam ten model. Bardzo szybkie ładowanie, cicha w użytkowaniu, goli dokładnie na sucho jak i mokro. Jestem z niej bardzo zadowolony. Sztywne etui sprawdza się w podróży. Polecam

Zalety

miła w uchwycie, szybkie ładowanie i długo trzymającą bateria

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

13/06/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka S9000 Prestige SP9883/36

Po dwóch latach użytkowania mogę stwierdzić, iż ten model golarki goli świetnie. Działa bez zarzutu. Bateria działa spokojnie z 2-3 tygodnie. Ładuje się dość szybko. Może to mniej istotne, ale także dobrze wygląda. Miałem okazję korzystać z niższych modeli marki no i niestety różnice są istotnie wyczuwalne. Ważne jest też to, iż golę się z użyciem mydła do golenia. Golenie na sucho, czy też wyłącznie przy nawilżaniu wodą nie nadaje się dla mnie. Polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9883/36 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9883/36 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. Zgadza się z tym 92% respondentów. Test przeprowadzony przez niezależną agencję z udziałem 95 koreańskich respondentów płci męskiej w wieku 18-65 lat

  2. W porównaniu z golarką Philips z serii 3000, przy 3-dniowym zaroście

  3. W porównaniu z poprzednikiem

  4. Porównując zanieczyszczenie elementu golącego po użyciu wkładu napełnionego płynem i wkładu napełnionego wodą

  5. 2 lata gwarancji + 3 lata przedłużenia po rejestracji na Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.​