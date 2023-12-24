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Produkcja zakończona

Perfect replacementUniwersalny pilot

SRP2018/10

3

| (7) Opinie | 80% poleca ten produkt

8 w 1 Uniwersalny pilot

Wymiana do 8 urządzeń zdalnego sterowania, takich jak telewizor, odbiornik telewizji satelitarnej, odtwarzacz plików multimedialnych, odtwarzacz Blue-Ray, DVD, soundbar, konsola do gier, gniazdo Aux i inne. Łatwa konfiguracja za pomocą biblioteki kodów lub kopiowanie istniejącego pilota przy użyciu funkcji uczenia.

Poznaj wszystkie korzyści

Z funkcją uczenia

8 w 1 Uniwersalny pilot

  • 8 w 1

  • Przycisk Smart

  • Funkcja uczenia

Kompatybilność z nawet 2000 popularnych marek

Biblioteka kodów IR do nawet 8000 kodów

Baza kodów IR zawiera najpopularniejsze marki urządzeń powszechnego użytku oraz popularne lokalne marki telewizorów, odbiorników telewizji satelitarnej, odtwarzaczy plików multimedialnych, Blue-ray, DVD, soundbarów, konsoli do gier itp.

Naciśnij przycisk Smart, aby wyświetlić menu aplikacji w telewizorze

Dostęp do biblioteki aplikacji telewizora za pomocą przycisku SMART. Łatwy wybór i konfiguracja kodu z biblioteki kodów.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 313.8 kB
  • 30 June 2024

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 5.8 MB
  • 28 November 2023

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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