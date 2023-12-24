8 w 1 Uniwersalny pilot

Wymiana do 8 urządzeń zdalnego sterowania, takich jak telewizor, odbiornik telewizji satelitarnej, odtwarzacz plików multimedialnych, odtwarzacz Blue-Ray, DVD, soundbar, konsola do gier, gniazdo Aux i inne. Łatwa konfiguracja za pomocą biblioteki kodów lub kopiowanie istniejącego pilota przy użyciu funkcji uczenia.