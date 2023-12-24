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Produkcja zakończona
SRP2018/10
8 w 1 Uniwersalny pilot
Wymiana do 8 urządzeń zdalnego sterowania, takich jak telewizor, odbiornik telewizji satelitarnej, odtwarzacz plików multimedialnych, odtwarzacz Blue-Ray, DVD, soundbar, konsola do gier, gniazdo Aux i inne. Łatwa konfiguracja za pomocą biblioteki kodów lub kopiowanie istniejącego pilota przy użyciu funkcji uczenia.
8 w 1
Przycisk Smart
Funkcja uczenia
Baza kodów IR zawiera najpopularniejsze marki urządzeń powszechnego użytku oraz popularne lokalne marki telewizorów, odbiorników telewizji satelitarnej, odtwarzaczy plików multimedialnych, Blue-ray, DVD, soundbarów, konsoli do gier itp.
Dostęp do biblioteki aplikacji telewizora za pomocą przycisku SMART. Łatwy wybór i konfiguracja kodu z biblioteki kodów.
Przetłumaczona ulotka reklamowa
Instrukcja obsługi