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Produkcja zakończona
TAH4105BK/00
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Lekka opaska
Kompaktowa składana konstrukcja
Przeżyj jeszcze raz swoje najlepsze chwile z parkietu tanecznego. 32-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają potężne, wyraziste basy i czysty dźwięk. Zamknięta konstrukcja zapewnia doskonałą izolację dźwięku, dzięki czemu możesz cieszyć się każdą sekundą ulubionych utworów.
Te dostępne w stylowych, matowych kolorach słuchawki nauszne mają miękką opaskę na głowę, która jest tak lekka, że prawie jej nie czuć. Miękkie nauszniki są wyraźnie oznaczone dla lewego i prawego ucha i można je ustawiać pod kątem, aby je dobrze dopasować.
Basowe dźwięki. Nauszniki składają się na płasko i obracają do wewnątrz, co ułatwia przechowywanie w kieszeni lub torbie. Wystarczy je złożyć i gotowe.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Zalety
barva, udobje, so lahke
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke