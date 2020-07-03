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  • Twój rytm. Twój styl.
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Produkcja zakończona

3000 seriesSłuchawki nauszne

TAH4105WT/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Niebieski
Twój rytm. Twój styl.
Poczuj parkiet pod stopami. Te nauszne słuchawki zapewniają czysty dźwięk i potężne basy. Miękka opaska na głowę zapewnia wygodę, a matowa kolorystyka umożliwia słuchanie muzyki w dobrym stylu.
Poznaj wszystkie korzyści

Twój rytm. Twój styl.

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Lekka opaska

  • Kompaktowa składana konstrukcja

Bogate brzmienie basów i czysty dźwięk

Przeżyj jeszcze raz swoje najlepsze chwile z parkietu tanecznego. 32-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają potężne, wyraziste basy i czysty dźwięk. Zamknięta konstrukcja zapewnia doskonałą izolację dźwięku, dzięki czemu możesz cieszyć się każdą sekundą ulubionych utworów.

Lekka, regulowana, amortyzowana opaska na głowę

Te dostępne w stylowych, matowych kolorach słuchawki nauszne mają miękką opaskę na głowę, która jest tak lekka, że prawie jej nie czuć. Miękkie nauszniki są wyraźnie oznaczone dla lewego i prawego ucha i można je ustawiać pod kątem, aby je dobrze dopasować.

Składana na płasko konstrukcja ułatwiająca przechowywanie

Basowe dźwięki. Nauszniki składają się na płasko i obracają do wewnątrz, co ułatwia przechowywanie w kieszeni lub torbie. Wystarczy je złożyć i gotowe.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Zalety

barva, udobje, so lahke

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie