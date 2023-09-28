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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
TAH4205BK/00
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Kompaktowa składana konstrukcja
Do 29 godzin odtwarzania
Te słuchawki nauszne mają mocne, neodymowe przetworniki akustyczne 32 mm, które zapewniają czysty dźwięk i bogate basy. Jeśli chcesz więcej, wystarczy nacisnąć przycisk wzmocnienia tonów niskich, aby natychmiast poczuć różnicę.
Po 2-godzinnym ładowaniu przez USB-C można słuchać muzyki nawet przez 29 godzin. Jeśli słuchawki się rozładują, po szybkim 15-minutowym naładowaniu można kontynuować odtwarzanie muzyki przez kolejne 4 godziny.
Te dostępne w stylowych, matowych kolorach słuchawki nauszne mają miękką opaskę na głowę, która jest tak lekka, że prawie jej nie czuć. Miękkie nauszniki są wyraźnie oznaczone dla lewego i prawego ucha i można je ustawiać pod kątem, aby je dobrze dopasować.
4.0
z 5
25
Opinie
Kryniu
28/09/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super produkt
Jakość dźwięku i wykonania w stosunku do ceny bdb.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Piotr Gołaś
25/04/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Dobre słuchawki. Warto
Słuchawki spełniają swoje zadanie. Używam na siłownię i nie mogę narzekać. Warto kupić.
Zalety
Jakość dźwięku, wykonanie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Pati66666
26/11/2021
Polska
Te słuchawki są super! :)
Słuchawki dorwałam w fajnej promocji. Nie spodziewałam sie, że będą tak dobre. Szybko sie ładują, długo wytrzymują na baterii, są wygodne, jakość dzwięku i głośność na bardzo dobrym poziomie. Nie ma żadnych opóźnien na moim tel Poco :)
Zalety
Dobry dzwiek, glosnosc, wygodne, dobry czas pracy na baterii
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.