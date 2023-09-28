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Produkcja zakończona

Nauszne słuchawki bezprzewodowe

TAH4205RD/00

4
| (25) Opinie

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Niebieski
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Rozkołysz swoje dźwięki potężniejszym basem. Te bezprzewodowe słuchawki nauszne mają przycisk wzmocnienia tonów niskich, dzięki czemu można je wzmocnić w dowolnym momencie. Do 29 godzin odtwarzania, szybkie ładowanie i stylowe, matowe kolory do wyboru.
Poznaj wszystkie korzyści

Poczuj ten bas

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Kompaktowa składana konstrukcja

  • Do 29 godzin odtwarzania

Przycisk wzmocnienia tonów niskich. Mocniejsze basy za dotknięciem przycisku

Przycisk wzmocnienia tonów niskich. Mocniejsze basy za dotknięciem przycisku

Te słuchawki nauszne mają mocne, neodymowe przetworniki akustyczne 32 mm, które zapewniają czysty dźwięk i bogate basy. Jeśli chcesz więcej, wystarczy nacisnąć przycisk wzmocnienia tonów niskich, aby natychmiast poczuć różnicę.

29 godzin odtwarzania. Ładowanie przez USB-C

29 godzin odtwarzania. Ładowanie przez USB-C

Po 2-godzinnym ładowaniu przez USB-C można słuchać muzyki nawet przez 29 godzin. Jeśli słuchawki się rozładują, po szybkim 15-minutowym naładowaniu można kontynuować odtwarzanie muzyki przez kolejne 4 godziny.

Lekka, regulowana, amortyzowana opaska na głowę

Lekka, regulowana, amortyzowana opaska na głowę

Te dostępne w stylowych, matowych kolorach słuchawki nauszne mają miękką opaskę na głowę, która jest tak lekka, że prawie jej nie czuć. Miękkie nauszniki są wyraźnie oznaczone dla lewego i prawego ucha i można je ustawiać pod kątem, aby je dobrze dopasować.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

25

Opinie

28/09/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super produkt

Jakość dźwięku i wykonania w stosunku do ceny bdb.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

25/04/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Dobre słuchawki. Warto

Słuchawki spełniają swoje zadanie. Używam na siłownię i nie mogę narzekać. Warto kupić.

Zalety

Jakość dźwięku, wykonanie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

26/11/2021

Polska

Polska

Te słuchawki są super! :)

Słuchawki dorwałam w fajnej promocji. Nie spodziewałam sie, że będą tak dobre. Szybko sie ładują, długo wytrzymują na baterii, są wygodne, jakość dzwięku i głośność na bardzo dobrym poziomie. Nie ma żadnych opóźnien na moim tel Poco :)

Zalety

Dobry dzwiek, glosnosc, wygodne, dobry czas pracy na baterii

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.