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  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas

Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe

TAH5205BK/00

2
| (6) Opinie

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Nadchodzi bas
Zakryj uszy i poczuj bas! Te bezprzewodowe słuchawki nauszne wyposażone są w przycisk wzmocnienia tonów niskich, który pozwala uzyskać głębsze basy za jednym dotknięciem. Zapewnia do 29 godzin odtwarzania, szybkie ładowanie i solidne połączenie Bluetooth. Usłyszysz każdy bit.
Poznaj wszystkie korzyści

Nadchodzi bas

  • Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja

  • Mała waga

  • Kompaktowa składana konstrukcja

  • Do 29 godzin odtwarzania

Potężne 40-milimetrowe przetworniki neodymowe. Przycisk wzmocnienia tonów niskich.

Potężne 40-milimetrowe przetworniki neodymowe. Przycisk wzmocnienia tonów niskich.

Te słuchawki nauszne mają mocne, neodymowe przetworniki akustyczne 40 mm, które zapewniają czysty dźwięk i mocne basy. Jeśli chcesz więcej, wystarczy nacisnąć przycisk wzmocnienia tonów niskich, aby natychmiast poczuć różnicę.

29 godzin odtwarzania. Ładowanie przez USB-C

29 godzin odtwarzania. Ładowanie przez USB-C

Po 2-godzinnym ładowaniu przez USB-C można słuchać muzyki nawet przez 29 godzin. Jeśli słuchawki się rozładują, po szybkim 15-minutowym naładowaniu można kontynuować odtwarzanie muzyki przez kolejne 4 godziny. Odłączany przewód pozwala również na przewodowe korzystanie ze słuchawek.

Lekka, regulowana, amortyzowana opaska na głowę.

Te dostępne w stylowych, matowych kolorach słuchawki nauszne mają miękką opaskę na głowę, która jest tak lekka, że prawie jej nie czuć. Miękkie nauszniki są wyraźnie oznaczone dla lewego i prawego ucha i można je ustawiać pod kątem, aby je dobrze dopasować.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.0

z 5

6

Opinie

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Zalety

Bassy bassy bassy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Zweryfikowany kupujący

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Zalety

skvelý zvuk za slušnú cenu

Wady

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

Przegląd ten został wykonany dla TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Przegląd ten został wykonany dla TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

23/10/2022

Česká republika

Česká republika

Podprůměrná sluchátka

Spárování s některými zařízeními nejde. Identifikuje se jako klávesnice. Možnost roztažení na hlavu je tak volná, že si je musím upravovat při každém nasazení na hlavu. USB je jen k napájení, protože po připojení k PC nemá žádný efekt. Celkem zklamání v porovnání s jinými sluchátky.

Zalety

Čistý zvuk

Wady

Uvedeno výše

Przegląd ten został wykonany dla TAH5205BK Bezdrátová sluchátka

Przegląd ten został wykonany dla TAH5205BK Bezdrátová sluchátka

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Przypisy

  1. Dostępność funkcji może być różna w zależności od zgodności telefonu komórkowego.

  2. Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.