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Produkcja zakończona
TAH5205BK/00
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja
Mała waga
Kompaktowa składana konstrukcja
Do 29 godzin odtwarzania
Te słuchawki nauszne mają mocne, neodymowe przetworniki akustyczne 40 mm, które zapewniają czysty dźwięk i mocne basy. Jeśli chcesz więcej, wystarczy nacisnąć przycisk wzmocnienia tonów niskich, aby natychmiast poczuć różnicę.
Po 2-godzinnym ładowaniu przez USB-C można słuchać muzyki nawet przez 29 godzin. Jeśli słuchawki się rozładują, po szybkim 15-minutowym naładowaniu można kontynuować odtwarzanie muzyki przez kolejne 4 godziny. Odłączany przewód pozwala również na przewodowe korzystanie ze słuchawek.
Te dostępne w stylowych, matowych kolorach słuchawki nauszne mają miękką opaskę na głowę, która jest tak lekka, że prawie jej nie czuć. Miękkie nauszniki są wyraźnie oznaczone dla lewego i prawego ucha i można je ustawiać pod kątem, aby je dobrze dopasować.
2.0
z 5
6
Opinie
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Zalety
Bassy bassy bassy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Zweryfikowany kupujący
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Zalety
skvelý zvuk za slušnú cenu
Wady
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
Przegląd ten został wykonany dla TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Przegląd ten został wykonany dla TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Max2004
23/10/2022
Česká republika
Podprůměrná sluchátka
Spárování s některými zařízeními nejde. Identifikuje se jako klávesnice. Možnost roztažení na hlavu je tak volná, že si je musím upravovat při každém nasazení na hlavu. USB je jen k napájení, protože po připojení k PC nemá žádný efekt. Celkem zklamání v porovnání s jinými sluchátky.
Zalety
Čistý zvuk
Wady
Uvedeno výše
Przegląd ten został wykonany dla TAH5205BK Bezdrátová sluchátka
Przegląd ten został wykonany dla TAH5205BK Bezdrátová sluchátka
Dostępność funkcji może być różna w zależności od zgodności telefonu komórkowego.
Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.