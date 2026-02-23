Technologia z 5 mikrofonami. Wyraźniejsze połączenia, nawet w hałaśliwych miejscach

Te słuchawki mają pięć mikrofonów, a dwa z nich i algorytm redukcji szumów AI sprawiają, że rozmowy są mega czyste. Nawet jeśli jesteś na ruchliwej ulicy w mieście w bardzo wietrzny dzień, Twój głos będzie wyraźnie słyszalny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie rozpraszana przez to, co dzieje się wokół Ciebie.