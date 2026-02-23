Wyszukiwane terminy
TAH6000BK/00
Zanurzenie w komforcie
Zachowaj koncentrację dzięki nausznym słuchawkom z adaptacyjną redukcją szumów, zaprojektowanym z myślą o wieloletnim komforcie użytkowania. Noś je bezprzewodowo, aby zanurzyć się w ciepłym, naturalnym dźwięku podczas podróży. Lub podłącz kabel i doświadcz dźwięku Hi-Res Audio podczas słuchania przewodowego.Zobacz wszystkie korzyści
Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Specjalnie dostrojone przetworniki 40 mm i technologia Dynamic Bass zapewniają doskonały dźwięk z pełnym, bogatym basem nawet przy niskiej głośności. Aby cieszyć się dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości, możesz słuchać przewodowo za pomocą kabla audio 3,5 mm (w zestawie) lub przez USB-C.
Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.
Miękkie nauszniki z PU i miękki, regulowany pałąk zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. Aby uzyskać najlepszą izolację akustyczną i komfort, można wymienić poduszki nauszników z pianki z pamięcią kształtu, jeśli z czasem ulegną zużyciu. Można również wymienić akumulator litowo-jonowy słuchawek, gdy osiągnie koniec swojej żywotności.
Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Obsługiwane są również funkcje Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.
Przy wyłączonej redukcji szumów pełne naładowanie zapewnia do 80 godzin odtwarzania, a przy włączonej redukcji szumów — do 50 godzin. Aby szybko naładować urządzenie, wystarczy 5 minut, aby uzyskać dodatkowe 4 godziny pracy.
Te słuchawki mają pięć mikrofonów, a dwa z nich i algorytm redukcji szumów AI sprawiają, że rozmowy są mega czyste. Nawet jeśli jesteś na ruchliwej ulicy w mieście w bardzo wietrzny dzień, Twój głos będzie wyraźnie słyszalny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie rozpraszana przez to, co dzieje się wokół Ciebie.
Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Nasza aplikacja towarzysząca oferuje funkcję EQ, intuicyjny korektor dźwięku, który pozwala dostosować brzmienie i błyskawicznie wypróbować różne ustawienia korektora. Aplikacja umożliwia również dostosowanie redukcji szumów i aktywację funkcji dynamicznego basu, zarządzanie połączonymi urządzeniami, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nie tylko.
Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrojone według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.
W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.
