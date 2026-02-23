Wyszukiwane terminy

      Zanurzenie w komforcie

      Zachowaj koncentrację dzięki nausznym słuchawkom z adaptacyjną redukcją szumów, zaprojektowanym z myślą o wieloletnim komforcie użytkowania. Noś je bezprzewodowo, aby zanurzyć się w ciepłym, naturalnym dźwięku podczas podróży. Lub podłącz kabel i doświadcz dźwięku Hi-Res Audio podczas słuchania przewodowego.

      Dostępne warianty:

      Zanurzenie w komforcie

      • Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.
      • Komfortowe dopasowanie do ucha
      • Adaptacyjna redukcja szumów
      • Do 80 godzin odtwarzania

      Świetny dźwięk nawet przy niskiej głośności. Słuchaj bezprzewodowo lub przewodowo

      Specjalnie dostrojone przetworniki 40 mm i technologia Dynamic Bass zapewniają doskonały dźwięk z pełnym, bogatym basem nawet przy niskiej głośności. Aby cieszyć się dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości, możesz słuchać przewodowo za pomocą kabla audio 3,5 mm (w zestawie) lub przez USB-C.

      Pełne odizolowanie dzięki adaptacyjnej redukcji szumów

      Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

      Wygodne dopasowanie i wymienne elementy zapewniające wieloletnie użytkowanie

      Miękkie nauszniki z PU i miękki, regulowany pałąk zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. Aby uzyskać najlepszą izolację akustyczną i komfort, można wymienić poduszki nauszników z pianki z pamięcią kształtu, jeśli z czasem ulegną zużyciu. Można również wymienić akumulator litowo-jonowy słuchawek, gdy osiągnie koniec swojej żywotności.

      Wielopunktowa łączność Bluetooth® i łatwe parowanie

      Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Obsługiwane są również funkcje Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

      Do 80 godzin odtwarzania (50 z włączoną funkcją redukcji szumów)

      Przy wyłączonej redukcji szumów pełne naładowanie zapewnia do 80 godzin odtwarzania, a przy włączonej redukcji szumów — do 50 godzin. Aby szybko naładować urządzenie, wystarczy 5 minut, aby uzyskać dodatkowe 4 godziny pracy.

      Technologia z 5 mikrofonami. Wyraźniejsze połączenia, nawet w hałaśliwych miejscach

      Te słuchawki mają pięć mikrofonów, a dwa z nich i algorytm redukcji szumów AI sprawiają, że rozmowy są mega czyste. Nawet jeśli jesteś na ruchliwej ulicy w mieście w bardzo wietrzny dzień, Twój głos będzie wyraźnie słyszalny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie rozpraszana przez to, co dzieje się wokół Ciebie.

      Aplikacja Philips Headphones — personalizacja ustawień

      Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Nasza aplikacja towarzysząca oferuje funkcję EQ, intuicyjny korektor dźwięku, który pozwala dostosować brzmienie i błyskawicznie wypróbować różne ustawienia korektora. Aplikacja umożliwia również dostosowanie redukcji szumów i aktywację funkcji dynamicznego basu, zarządzanie połączonymi urządzeniami, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nie tylko.

      Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips

      Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrojone według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.

      Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie

      W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

      Specyfikacja techniczna

      • Dźwięk

        System akustyczny
        Zamknięty
        Zakres częstotliwości
        20 – 40 000 Hz
        Impedancja
        16 Ohm
        Czułość
        108±3dB (1 kHz, 1 mW)
        Średnica głośnika
        40  mm
        Maksymalna moc wejściowa
        30  mW
        Typ przetwornika
        Dynamiczny
        Dźwięk wysokiej rozdzielczości
        Tak

      • Łączność WiFi

        Wersja Bluetooth
        6,0
        Profile Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksymalny zasięg
        Do 10  m
        Połączenie wielopunktowe
        Tak
        Obsługiwany kodek
        SBC
        Gniazdo słuchawkowe
        3.5  mm

      • Karton zewnętrzny

        Długość
        22.40  cm
        Liczba opakowań konsumenckich
        3
        Szerokość
        22.00  cm
        Waga brutto
        1.65  kg
        Wysokość
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17698 7
        Waga netto
        0.81  kg
        Waga opakowania
        0.84  kg

      • Udogodnienia

        Obsługa aplikacji Philips Headphones
        Tak
        Funkcja Google Fast Pair
        Tak
        Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
        Tak
        Typ elementów sterujących
        Przycisk
        Microsoft Swift Pair
        Tak

      • Moc

        Liczba baterii lub akumulatorów
        1 szt.
        Czas ładowania
        2  godziny
        Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.)
        50  godziny
        Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.)
        80  godziny
        Szybki czas ładowania
        15 mins for 4 hrs
        Waga akumulatora (całkowita)
        14.8  g
        Pojemność akumulatora (słuchawki)
        720  mAh
        Rodzaj akumulatora (słuchawki)
        Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

      • Wymiary opakowania

        Wysokość
        25  cm
        Rodzaj opakowania
        Karton
        Typ ułożenia półki
        Zawieszane
        Szerokość
        21.2  cm
        Głębokość
        6.9  cm
        Liczba produktów w zestawie
        1
        EAN
        48 95229 17698 0
        Waga brutto
        0.500  kg
        Waga netto
        0.270  kg
        Waga opakowania
        0.230  kg

      • Wymiary produktu

        Wysokość
        19.20  cm
        Szerokość
        16.60  cm
        Głębokość
        8.20  cm
        Waga
        0.024  kg

      • Akcesoria

        Skrócona instrukcja obsługi
        Tak

      • Design

        Kolor
        Biały
        Sposób noszenia
        Opaska na głowę
        Składana konstrukcja
        Płaski
        Element łączący ucho
        Skóra syntetyczna
        Dopasowanie do ucha
        Nauszne
        Typ nausznika
        Zamknięty-tylny

      • Telekomunikacja

        Mikrofon do rozmów
        2 mics
        Redukcja szumów wiatru
        Tak

      • UPC

        UPC
        8 40063 20788 2

      • Funkcje ANC

        Technologia ANC
        Hybrydowa, ANC Pro
        Tryb Awareness
        Tak
        Adaptacyjna technologia ANC
        Tak
        ANC (aktywna redukcja szumów)
        Tak

      • Asystent głosowy

        Zgodność z asystentem głosowym
        • Apple Siri
        • Asystent Google
        Aktywacja asystenta głosowego
        Naciśnij Przycisk wielofunkcyjny
        Obsługa asystenta głosowego
        Tak

      • Zrównoważony rozwój

        Powłoka z tworzywa sztucznego
        zawiera 52% certyfikowanego przez GRS poliwęglanu pochodzącego z recyklingu poużytkowego TE-00132492

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

