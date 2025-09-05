Wyszukiwane terminy
Zanurz się
Praca lub zabawa - te bezprzewodowe słuchawki z redukcją szumów pozwolą Ci cieszyć się codziennością! Adaptacyjna redukcja szumów i wygodne dopasowanie nauszne sprawiają, że nie możesz się oderwać. Otrzymujesz bogaty, szczegółowy dźwięk, a do gier i filmów dostępne jest ustawienie niskiego opóźnienia.Zobacz wszystkie korzyści
Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.
Okrągłe mocowania nauszników i elegancka ramka nadają tym słuchawkom nausznym charakterystyczny styl. Poduszki nauszne z pianki dopasowującej się do kształtu ucha zapewniają wygodę podczas długich sesji słuchania, a nauszniki składają się na płasko i obracają do wewnątrz, ułatwiając przechowywanie w kieszeni lub torbie.
40-milimetrowe przetworniki zapewniają bogaty dźwięk, a konstrukcja nauszna zapewnia dobrą izolację szumów. Aby cieszyć się pełną mocą ulubionych basów bez zwiększania głośności, wystarczy włączyć funkcję dynamicznych basów za pomocą przycisku wielofunkcyjnego lub aplikacji Philips Headphones.
Słuchawki wystarczają na ponad dzień słuchania, nawet przy włączonej redukcji szumów. Pełne naładowanie przez USB-C trwa zaledwie 2 godziny, a szybkie 15-minutowe ładowanie zapewnia dodatkowe 3 godziny. Możesz także użyć kabla USB-C, aby podłączyć je do dowolnego inteligentnego urządzenia z portem USB-C.
Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.
Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.
Czy zdarzyło Ci się zapomnieć wyłączyć słuchawki? Ustaw licznik czasu w naszej aplikacji towarzyszącej, a słuchawki wyłączą się automatycznie. Aplikacja pozwala również zarządzać podłączonymi urządzeniami lub wyłączyć adaptacyjną redukcję szumów i samodzielnie sterować poziomami. Ponadto dostępny jest szereg zaprogramowanych stylów dźwięku: Głos jest idealny do podcastów!
Od muzyki po podcasty — te bezprzewodowe słuchawki pozwalają w pełni wykorzystać ulubione dźwięki! Ciesz się ciepłym, szczegółowym dźwiękiem z bogatymi basami z dużych przetworników, które są dostrojone do sygnatury dźwiękowej Philips.
