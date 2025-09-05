Wyszukiwane terminy

      Nauszne słuchawki bezprzewodowe

      TAH7508WT/97

      Zanurz się

      Praca lub zabawa - te bezprzewodowe słuchawki z redukcją szumów pozwolą Ci cieszyć się codziennością! Adaptacyjna redukcja szumów i wygodne dopasowanie nauszne sprawiają, że nie możesz się oderwać. Otrzymujesz bogaty, szczegółowy dźwięk, a do gier i filmów dostępne jest ustawienie niskiego opóźnienia.

      Nauszne słuchawki bezprzewodowe
      Nauszne słuchawki bezprzewodowe

      • Redukcja szumów Pro
      • Lekkie słuchawki nauszne
      • Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.
      • Do 60 godzin odtwarzania

      Zanurz się w muzyce dzięki funkcji Redukcja szumów Pro

      Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

      Lekkie, wygodne, składane i stylowe!

      Okrągłe mocowania nauszników i elegancka ramka nadają tym słuchawkom nausznym charakterystyczny styl. Poduszki nauszne z pianki dopasowującej się do kształtu ucha zapewniają wygodę podczas długich sesji słuchania, a nauszniki składają się na płasko i obracają do wewnątrz, ułatwiając przechowywanie w kieszeni lub torbie.

      Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

      40-milimetrowe przetworniki zapewniają bogaty dźwięk, a konstrukcja nauszna zapewnia dobrą izolację szumów. Aby cieszyć się pełną mocą ulubionych basów bez zwiększania głośności, wystarczy włączyć funkcję dynamicznych basów za pomocą przycisku wielofunkcyjnego lub aplikacji Philips Headphones.

      Do 60 godzin odtwarzania (45 z włączoną funkcją redukcji szumów)

      Słuchawki wystarczają na ponad dzień słuchania, nawet przy włączonej redukcji szumów. Pełne naładowanie przez USB-C trwa zaledwie 2 godziny, a szybkie 15-minutowe ładowanie zapewnia dodatkowe 3 godziny. Możesz także użyć kabla USB-C, aby podłączyć je do dowolnego inteligentnego urządzenia z portem USB-C.

      Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą

      Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

      Niezawodna wielopunktowa łączność Bluetooth

      Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.

      Aplikacja Philips Headphones. Dostosuj ustawienia i sterowanie.

      Czy zdarzyło Ci się zapomnieć wyłączyć słuchawki? Ustaw licznik czasu w naszej aplikacji towarzyszącej, a słuchawki wyłączą się automatycznie. Aplikacja pozwala również zarządzać podłączonymi urządzeniami lub wyłączyć adaptacyjną redukcję szumów i samodzielnie sterować poziomami. Ponadto dostępny jest szereg zaprogramowanych stylów dźwięku: Głos jest idealny do podcastów!

      Ciepły, szczegółowy, naturalny. Typowy dźwięk Philips

      Od muzyki po podcasty — te bezprzewodowe słuchawki pozwalają w pełni wykorzystać ulubione dźwięki! Ciesz się ciepłym, szczegółowym dźwiękiem z bogatymi basami z dużych przetworników, które są dostrojone do sygnatury dźwiękowej Philips.

      Specyfikacja techniczna

      • Dźwięk

        System akustyczny
        Zamknięty
        Zakres częstotliwości
        7–40 000 Hz
        Impedancja
        32 Ohm
        Czułość
        96 dB (1 kHz)
        Średnica głośnika
        40  mm
        Maksymalna moc wejściowa
        30  mW
        Typ przetwornika
        Dynamiczny
        Dźwięk wysokiej rozdzielczości
        Tak

      • Łączność WiFi

        Wersja Bluetooth
        5.2
        Profile Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksymalny zasięg
        Do 10  m
        Połączenie wielopunktowe
        Tak
        Obsługiwany kodek
        SBC
        Gniazdo słuchawkowe
        3.5  mm

      • Karton zewnętrzny

        Długość
        21.6  cm
        Liczba opakowań konsumenckich
        3
        Szerokość
        21  cm
        Waga brutto
        1.742  kg
        Wysokość
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14022 3
        Waga netto
        1.12  kg
        Waga opakowania
        0.622  kg

      • Udogodnienia

        Automatyczne wyłączanie zasilania
        Tak
        Regulacja głośności
        Tak
        Obsługa aplikacji Philips Headphones
        Tak
        Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
        Tak
        Typ elementów sterujących
        Przycisk

      • Moc

        Liczba baterii lub akumulatorów
        1 szt.
        Czas rozmów
        35 godz.
        Czas ładowania
        2 godz.  godziny
        Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.)
        45  godziny
        Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.)
        60  godziny
        Szybki czas ładowania
        15 mins for 3 hrs
        Waga akumulatora (całkowita)
        12.4  g
        Pojemność akumulatora (słuchawki)
        600  mAh
        Rodzaj akumulatora (słuchawki)
        Akumulator litowo-polimerowy ( wbudowany )

      • Wymiary opakowania

        Wysokość
        25.5  cm
        Rodzaj opakowania
        Karton
        Typ ułożenia półki
        Zawieszane
        Szerokość
        19.45  cm
        Głębokość
        6.2  cm
        Liczba produktów w zestawie
        1
        EAN
        48 95229 14022 6
        Waga brutto
        0.5  kg
        Waga netto
        0.303  kg
        Waga opakowania
        0.197  kg

      • Wymiary produktu

        Wysokość
        21  cm
        Szerokość
        18.7  cm
        Głębokość
        5  cm
        Waga
        0.271  kg

      • Akcesoria

        Przewód audio
        Stereofoniczny przewód audio 3,5 mm, długość 1,2 m
        Skrócona instrukcja obsługi
        Tak
        Przewód do ładowania
        Przewód USB-C, 500 mm

      • Design

        Kolor
        Biały
        Sposób noszenia
        Opaska na głowę
        Składana konstrukcja
        Płaskie/kompaktowe składanie
        Element łączący ucho
        Materiał
        Dopasowanie do ucha
        Nauszne
        Typ nausznika
        Zamknięty-tylny

      • Telekomunikacja

        Mikrofon do rozmów
        1 mic

      • Funkcje ANC

        Technologia ANC
        Hybrydowe
        Tryb Awareness
        Tak
        Mikrofon do ANC
        4 mikrofony
        ANC (aktywna redukcja szumów)
        Tak

      • Asystent głosowy

        Zgodność z asystentem głosowym
        • Apple Siri
        • Asystent Google
        Aktywacja asystenta głosowego
        Naciśnij przycisk ANC
        Obsługa asystenta głosowego
        Tak

