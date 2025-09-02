Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
TAK4200BL/00
Dostępne warianty
Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Głośność ograniczona do 85 dB
Oświetlenie LED. Udostępnianie dźwięku
Trwałe i składane
Specjalnie zaprojektowane, aby były wyjątkowo bezpieczne dla młodych uszu, te słuchawki zostały ograniczone do 75 dB do słuchania w domu lub podczas nauki. Aby słuchać głośniej poza domem, rodzice mogą użyć aplikacji Philips Headphones, aby ustawić limit głośności 85 dB w trybie podróżnym.*
Duże okrągłe przyciski sterujące na spodzie nauszników ułatwiają dzieciom korzystanie z tych słuchawek, a mniejsze nauszniki z miękkimi poduszkami sprawiają, że są one wygodne w noszeniu. Wyściełany pałąk łatwo się reguluje, zapewniając idealne dopasowanie, a kropki z tyłu pomagają dzieciom zorientować się, w którą stronę należy założyć słuchawki.
Kolorowe diody LED w nausznikach łączą się z wielobarwną konstrukcją tych słuchawek, aby wyróżnić je na wszystkie właściwe sposoby. Diody LED można ustawić tak, aby świeciły w różnych kolorach: świetne rozwiązanie dla dzieci, które chcą wyrazić swoje własne poczucie stylu.
Nagrody
4.0
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Zalety
dzwiek i design
Wady
nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Zalety
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Zalety
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Wady
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Głośność ograniczona do 75 dB w trybie normalnym i 85 dB w trybie podróżnym, zgodnie z normami EN 50332 dotyczącymi bezpiecznego słuchania.