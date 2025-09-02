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  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
  • Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży

4000 seriesBezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

TAK4200BL/00

4
| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt

1 Nagroda

Dostępne warianty

Fioletowy magenta
Fioletowy magenta
Niebieski
Niebieski
Różowy
Różowy
Turkusowy
Turkusowy
Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
Dzięki kolorowym diodom LED na nausznikach i rozrywkowej funkcji bezprzewodowego udostępniania dźwięku, te słuchawki są stworzone z myślą o dzieciach. Ich głośność jest dostosowana do młodych uszu, a specjalny tryb podróżny pozwala dzieciom bezpiecznie słuchać także w bardziej hałaśliwym otoczeniu.
Poznaj wszystkie korzyści

Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży

  • Nauszne słuchawki bezprzewodowe

  • Głośność ograniczona do 85 dB

  • Oświetlenie LED. Udostępnianie dźwięku

  • Trwałe i składane

Zawsze bezpieczne, zawsze dające radość. Ograniczenia głośności w domu i w podróży*

Zawsze bezpieczne, zawsze dające radość. Ograniczenia głośności w domu i w podróży*

Specjalnie zaprojektowane, aby były wyjątkowo bezpieczne dla młodych uszu, te słuchawki zostały ograniczone do 75 dB do słuchania w domu lub podczas nauki. Aby słuchać głośniej poza domem, rodzice mogą użyć aplikacji Philips Headphones, aby ustawić limit głośności 85 dB w trybie podróżnym.*

Komfort dla dzieci i łatwa obsługa

Komfort dla dzieci i łatwa obsługa

Duże okrągłe przyciski sterujące na spodzie nauszników ułatwiają dzieciom korzystanie z tych słuchawek, a mniejsze nauszniki z miękkimi poduszkami sprawiają, że są one wygodne w noszeniu. Wyściełany pałąk łatwo się reguluje, zapewniając idealne dopasowanie, a kropki z tyłu pomagają dzieciom zorientować się, w którą stronę należy założyć słuchawki.

Kolorowa konstrukcja z diodami LED

Kolorowa konstrukcja z diodami LED

Kolorowe diody LED w nausznikach łączą się z wielobarwną konstrukcją tych słuchawek, aby wyróżnić je na wszystkie właściwe sposoby. Diody LED można ustawić tak, aby świeciły w różnych kolorach: świetne rozwiązanie dla dzieci, które chcą wyrazić swoje własne poczucie stylu.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image PBTAWARD127

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Zalety

dzwiek i design

Wady

nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Zalety

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Zalety

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Wady

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Głośność ograniczona do 75 dB w trybie normalnym i 85 dB w trybie podróżnym, zgodnie z normami EN 50332 dotyczącymi bezpiecznego słuchania.