Aplikacja Philips Headphones z kontrolą rodzicielską

Nasza aplikacja towarzysząca może być używana do ustawiania limitów czasu odtwarzania, aby dzieci nie słuchały zbyt długo. Można też użyć aplikacji, aby przełączyć te słuchawki z domyślnego ustawienia, w którym głośność jest ograniczona do 75 dB, na tryb podróżny, który ogranicza głośność do 85 dB*.