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Produkcja zakończona
TAPN505BK/00
Zawsze pełna koncentracja
Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z funkcją redukcji szumów zapewniają do 14 godzin odtwarzania i pomagają skoncentrować się na tym, co ważne. Dzięki lekkiej opasce na szyję są zawsze na wyciągnięcie ręki, a ich nowoczesne i zaawansowane funkcje ułatwiają zachowanie porządku.
Przetworniki 13 mm/zamkn. konstrukcja
Dokanałowe
Czarny
Pałąk na kark
Zarządzaj swoimi codziennymi zadaniami bez wyjmowania telefonu — wystarczy użyć Asystenta Google. Naciśnij przycisk na opasce, aby aktywować funkcję asystenta. Możesz poprosić go o otwarcie kalendarza, odczytanie powiadomień z telefonu, nawiązanie połączenia, wysłanie wiadomości do znajomych, zarządzanie listami odtwarzania i o wiele innych rzeczy.
Koniec z irytującym echem podczas rozmów telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez zakłóceń.
Wąska opaska wygodnie układa się za szyją.
4.0
z 5
10
Opinie
89%
poleca ten produkt
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Zalety
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Data użycia 2021-05-25
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Data użycia 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Zalety
bardzo dobra jakość dżwięku
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Data użycia 2020-05-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Data użycia 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Zalety
wygląd/ wygoda / jakość
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Data użycia 2019-03-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Data użycia 2019-03-30