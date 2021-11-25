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Produkcja zakończona

Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

TAPN505BK/00

4

| (10) Opinie | 89% poleca ten produkt

Zawsze pełna koncentracja

Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z funkcją redukcji szumów zapewniają do 14 godzin odtwarzania i pomagają skoncentrować się na tym, co ważne. Dzięki lekkiej opasce na szyję są zawsze na wyciągnięcie ręki, a ich nowoczesne i zaawansowane funkcje ułatwiają zachowanie porządku.

Poznaj wszystkie korzyści

Bezprzewodowa opaska na szyję z ANC i dźwiękiem wysokiej rozdzielczości

Zawsze pełna koncentracja

  • Przetworniki 13 mm/zamkn. konstrukcja

  • Dokanałowe

  • Czarny

  • Pałąk na kark

Zarządzanie codziennymi zadaniami w podróży dzięki Asystentowi Google

Zarządzaj swoimi codziennymi zadaniami bez wyjmowania telefonu — wystarczy użyć Asystenta Google. Naciśnij przycisk na opasce, aby aktywować funkcję asystenta. Możesz poprosić go o otwarcie kalendarza, odczytanie powiadomień z telefonu, nawiązanie połączenia, wysłanie wiadomości do znajomych, zarządzanie listami odtwarzania i o wiele innych rzeczy.

Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk

Koniec z irytującym echem podczas rozmów telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez zakłóceń.

Smukła opaska na szyję do noszenia przez cały dzień i etui

Wąska opaska wygodnie układa się za szyją.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

10

Opinie

89%

poleca ten produkt

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Zalety

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Data użycia 2021-05-25

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Data użycia 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Zalety

bardzo dobra jakość dżwięku

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Data użycia 2020-05-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Data użycia 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Zalety

wygląd/ wygoda / jakość

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Data użycia 2019-03-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Data użycia 2019-03-30

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie