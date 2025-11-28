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TAT1108BK/00
Wyraźne połączenia
Przetworniki 6 mm dla potężnych basów
Ergonomiczna konstrukcja dla komfortu
Odporność na zachlapanie i pot IPX4
Bez względu na to, jak długi jest Twój dzień, na tych słuchawkach możesz polegać. Czas odtwarzania wynosi 5 godzin, a dzięki poręcznemu, kieszonkowemu etui do ładowania zyskujesz dodatkowe 10 godzin.
Słuchaj muzyki tak, jak powinna być słuchana. W tych słuchawkach zastosowano specjalnie zaprojektowane 6-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które zapewnią Ci realistyczne wrażenia słuchowe. Duża moc przetworników wzmacnia dynamikę i basy, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ani jednej nuty.
Nie pozwól, by dźwięki z otoczenia przeszkadzały Ci w słuchaniu. Te słuchawki są wyposażone w mikrofon wykorzystujący sztuczną inteligencję, który wykorzystuje zaawansowany algorytm AI do odfiltrowania szumów, których nie chcesz słyszeć i zapewnienia wyraźnych połączeń. Dzięki temu za każdym razem będziecie wyraźnie słyszeć siebie nawzajem.
4.7
z 5
9
Opinie
86%
poleca ten produkt
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Przegląd ten został wykonany dla TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Przegląd ten został wykonany dla TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Przegląd ten został wykonany dla TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Przegląd ten został wykonany dla TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
wookie-ls
14/05/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobre słuchawki
Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.
Zalety
Dźwięk, jakość, bateria.
Wady
Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.