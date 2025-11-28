ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki
  • Usłysz wyraźnie dźwięki

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAT1108WT/00

4.7
| (9) Opinie | 86% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Biały
Biały
Czarny
Czarny
Czarny
Czarny
Niebieski
Niebieski
Usłysz wyraźnie dźwięki
Prawidłowo usłysz melodie i połączenia. Te słuchawki bezprzewodowe true wireless wykorzystują 6-milimetrowe przetworniki zapewniające bogaty dźwięk i wyraziste basy oraz mikrofon AI zapewniający wyraźne rozmowy. Wodoodporność klasy IPX4 zapewnia odporność na zachlapania i pot. Kieszonkowe etui do ładowania zapewnia 15 godzin gry.
Poznaj wszystkie korzyści

Usłysz wyraźnie dźwięki

  • Wyraźne połączenia

  • Przetworniki 6 mm dla potężnych basów

  • Ergonomiczna konstrukcja dla komfortu

  • Odporność na zachlapanie i pot IPX4

Nie martw się. Uzyskaj nawet do 15 godzin odtwarzania z naładowanym etui

Bez względu na to, jak długi jest Twój dzień, na tych słuchawkach możesz polegać. Czas odtwarzania wynosi 5 godzin, a dzięki poręcznemu, kieszonkowemu etui do ładowania zyskujesz dodatkowe 10 godzin.

Niestandardowe 6-milimetrowe przetworniki zapewniają świetne brzmienie i potężne basy

Słuchaj muzyki tak, jak powinna być słuchana. W tych słuchawkach zastosowano specjalnie zaprojektowane 6-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które zapewnią Ci realistyczne wrażenia słuchowe. Duża moc przetworników wzmacnia dynamikę i basy, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ani jednej nuty.

Mikrofon wykorzystujący sztuczną inteligencję zapewnia wyraźne połączenia

Nie pozwól, by dźwięki z otoczenia przeszkadzały Ci w słuchaniu. Te słuchawki są wyposażone w mikrofon wykorzystujący sztuczną inteligencję, który wykorzystuje zaawansowany algorytm AI do odfiltrowania szumów, których nie chcesz słyszeć i zapewnienia wyraźnych połączeń. Dzięki temu za każdym razem będziecie wyraźnie słyszeć siebie nawzajem.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

9

Opinie

86%

poleca ten produkt

3
2
1

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

Przegląd ten został wykonany dla TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Przegląd ten został wykonany dla TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

Przegląd ten został wykonany dla TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Przegląd ten został wykonany dla TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

14/05/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobre słuchawki

Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.

Zalety

Dźwięk, jakość, bateria.

Wady

Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.