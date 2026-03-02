Wyszukiwane terminy

      Słuchawki bezprzewodowe true wireless

      TAT2200PK/00

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Wycisz hałas, pokochaj dopasowanie

      Ciesz się każdym dniem dzięki prawdziwie bezprzewodowym słuchawkom dousznym, które są lżejsze, lepiej dopasowane i zapewniają doskonałą jakość dźwięku. Aktywna redukcja szumów pozwala słuchać muzyki bez zakłóceń, a teksturowane wkładki douszne zapewniają wygodę i stabilność słuchawek.

      Wycisz hałas, pokochaj dopasowanie

      • Małe słuchawki. Wygodne dopasowanie
      • Aktywna redukcja szumów
      • Technologia 4 mikrofonów
      • Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.

      Wspaniała jakość dźwięku z słuchawek, które idealnie dopasowują się do ucha

      Teksturowane nasadki słuchawek SecureFit zapewniają lekkość i wygodę, a jednocześnie idealnie dopasowują się do ucha, zapewniając jeszcze lepszą jakość dźwięku. Funkcje takie jak Dynamic Bass pozwolą Ci cieszyć się pełnym brzmieniem ulubionych utworów, nawet jeśli słuchasz ich cicho.

      Usłysz swoją muzykę w każdym miejscu dzięki Aktywnej redukcji szumów

      Aktywna redukcja szumów ogranicza hałas z otoczenia, dzięki czemu możesz skupić się na muzyce, podcastach i rozmowach. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć za pomocą słuchawek dousznych lub naszej aplikacji towarzyszącej, a tryb Awareness Mode pozwala na ponowne słyszenie dźwięków z otoczenia.

      Technologia 4 mikrofonów. Wyraźniejsze rozmowy, nawet w zatłoczonych miejscach

      Te słuchawki mają cztery mikrofony, a dwa z nich i algorytm redukcji szumów AI sprawiają, że rozmowy są mega czyste. Nawet jeśli jesteś w zatłoczonej kawiarni, Twój głos będzie wyraźnie słyszalny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie rozpraszana przez to, co dzieje się wokół Ciebie.

      Wielopunktowa łączność Bluetooth® i łatwe parowanie

      Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Obsługiwane są również funkcje Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

      Odporność na zachlapanie i pot IPX4

      Nie przejmuj się pogodą – klasa IPX4 oznacza, że te słuchawki są odporne na zachlapanie, więc nie przeszkadza im niewielki deszcz! Zakładasz je w szczególnie gorący dzień? Nie przeszkodzi im również odrobina potu.

      Kieszonkowe etui ładujące z otworem na smycz

      Małe etui ładujące z łatwością mieści się w kieszeni, można również przymocować pasek do otworu na smycz i zawiesić etui przy torbie lub szlufce paska. Tryb mono umożliwia korzystanie z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje.

      Do 36 godzin odtwarzania z etui

      Z wyłączoną redukcją hałasu słuchawki zapewniają 8 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu oraz dodatkowe 28 godzin z etui ładującego (przy włączonej redukcji hałasu: 6 godzin + 21 godzin z etui). Potrzebujesz szybkiego doładowania? Już 10 minut ładowania w etui daje dodatkowe 2 godziny słuchania. Etui ładuje się przez USB-C.

      Aplikacja Philips Headphones — personalizacja ustawień

      Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Nasza aplikacja towarzysząca ma funkcję EQ, intuicyjny korektor dźwięku, który pozwala dostosować brzmienie i błyskawicznie wypróbować różne ustawienia korektora. Aplikacja umożliwia również aktywację funkcji dynamicznego basu, zarządzanie połączonymi urządzeniami, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nie tylko.

      Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips

      Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrojone według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.

      Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie

      W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

      Specyfikacja techniczna

      • Dźwięk

        Zakres częstotliwości
        20–20 000 Hz
        Średnica głośnika
        10 mm
        Impedancja
        16 Ohm
        Maksymalna moc wejściowa
        3 mW
        Czułość
        105db±2db (1 kHz, 126 mV)
        Typ przetwornika
        Dynamiczny

      • Łączność WiFi

        Wersja Bluetooth
        6,0
        Profile Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksymalny zasięg
        Do 10  m
        Połączenie wielopunktowe
        Tak
        Obsługiwany kodek
        SBC

      • Karton zewnętrzny

        Długość
        43.50  cm
        Liczba opakowań konsumenckich
        24
        Szerokość
        24.50  cm
        Waga brutto
        2.95  kg
        Wysokość
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17815 8
        Waga netto
        1.42  kg
        Waga opakowania
        1.53  kg

      • Udogodnienia

        Regulacja głośności
        Tak
        Odporność na wodę
        IPX4
        Obsługa aplikacji Philips Headphones
        Tak
        Tryb mono dla TWS
        Tak
        Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
        Tak
        Typ elementów sterujących
        Dotykowy
        Funkcja Google Fast Pair
        Tak
        Microsoft Swift Pair
        Tak

      • Karton wewnętrzny

        Długość
        11.30  cm
        Liczba opakowań konsumenckich
        3
        Szerokość
        10.40  cm
        Wysokość
        10.00  cm
        Waga netto
        0.18  kg
        Waga brutto
        0.32  kg
        Waga opakowania
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17815 5

      • Moc

        Liczba baterii lub akumulatorów
        3 szt.
        Czas ładowania
        2  godziny
        Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.)
        6 + 21  godziny
        Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.)
        8 + 28  godziny
        Szybki czas ładowania
        10 mins for 2 hrs
        Typ akumulatora (etui do ładowania)
        Lithium Polymer (built-in)
        Typ akumulatora (element douszny)
        Lithium Polymer (built-in)
        Waga akumulatora (całkowita)
        10.1  g
        Pojemność akumulatora (obudowa)
        410  mAh
        Pojemność akumulatora (element douszny)
        50  mAh

      • Wymiary opakowania

        Wysokość
        11.2  cm
        Rodzaj opakowania
        Karton
        Typ ułożenia półki
        Zawieszane
        Szerokość
        9.6  cm
        Głębokość
        3.4  cm
        Liczba produktów w zestawie
        1
        EAN
        48 95229 17815 1
        Waga brutto
        0.085  kg
        Waga netto
        0.059  kg
        Waga opakowania
        0.026  kg

      • Akcesoria

        Skrócona instrukcja obsługi
        Tak
        Nasadki
        3 pary (S/M/L)
        Etui do ładowania
        Tak

      • Design

        Kolor
        Różowy
        Sposób noszenia
        Dokanałowe
        Element łączący ucho
        Silikon
        Dopasowanie do ucha
        Dokanałowe
        Typ dopasowania do ucha
        Silikonowa końcówka douszna

      • Telekomunikacja

        Mikrofon do rozmów
        2 mics for each side

      • Wymiary

        Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Waga całkowita
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20824 7

      • Funkcje ANC

        Technologia ANC
        FF
        Tryb Awareness
        Tak
        Mikrofon do ANC
        2 mikrofony
        ANC (aktywna redukcja szumów)
        Tak

      • Asystent głosowy

        Zgodność z asystentem głosowym
        • Apple Siri
        • Asystent Google
        Aktywacja asystenta głosowego
        Wielofunkcyjny dotyk
        Obsługa asystenta głosowego
        Tak

      • Zrównoważony rozwój

        Powłoka z tworzywa sztucznego
        zawiera 55% certyfikowanego przez GRS poliwęglanu pochodzącego z recyklingu poużytkowego TE-00132492

      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

