Technologia 4 mikrofonów. Wyraźniejsze rozmowy, nawet w zatłoczonych miejscach

Te słuchawki mają cztery mikrofony, a dwa z nich i algorytm redukcji szumów AI sprawiają, że rozmowy są mega czyste. Nawet jeśli jesteś w zatłoczonej kawiarni, Twój głos będzie wyraźnie słyszalny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie rozpraszana przez to, co dzieje się wokół Ciebie.