Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
TAT2200WT/00
Wycisz hałas, pokochaj dopasowanie
Ciesz się każdym dniem dzięki prawdziwie bezprzewodowym słuchawkom dousznym, które są lżejsze, lepiej dopasowane i zapewniają doskonałą jakość dźwięku. Aktywna redukcja szumów pozwala słuchać muzyki bez zakłóceń, a teksturowane wkładki douszne zapewniają wygodę i stabilność słuchawek.Zobacz wszystkie korzyści
Dostępne warianty:
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Słuchawki bezprzewodowe true wireless
łącznie
recurring payment
Teksturowane nasadki słuchawek SecureFit zapewniają lekkość i wygodę, a jednocześnie idealnie dopasowują się do ucha, zapewniając jeszcze lepszą jakość dźwięku. Funkcje takie jak Dynamic Bass pozwolą Ci cieszyć się pełnym brzmieniem ulubionych utworów, nawet jeśli słuchasz ich cicho.
Aktywna redukcja szumów ogranicza hałas z otoczenia, dzięki czemu możesz skupić się na muzyce, podcastach i rozmowach. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć za pomocą słuchawek dousznych lub naszej aplikacji towarzyszącej, a tryb Awareness Mode pozwala na ponowne słyszenie dźwięków z otoczenia.
Te słuchawki mają cztery mikrofony, a dwa z nich i algorytm redukcji szumów AI sprawiają, że rozmowy są mega czyste. Nawet jeśli jesteś w zatłoczonej kawiarni, Twój głos będzie wyraźnie słyszalny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie rozpraszana przez to, co dzieje się wokół Ciebie.
Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Obsługiwane są również funkcje Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.
Nie przejmuj się pogodą – klasa IPX4 oznacza, że te słuchawki są odporne na zachlapanie, więc nie przeszkadza im niewielki deszcz! Zakładasz je w szczególnie gorący dzień? Nie przeszkodzi im również odrobina potu.
Małe etui ładujące z łatwością mieści się w kieszeni, można również przymocować pasek do otworu na smycz i zawiesić etui przy torbie lub szlufce paska. Tryb mono umożliwia korzystanie z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje.
Z wyłączoną redukcją hałasu słuchawki zapewniają 8 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu oraz dodatkowe 28 godzin z etui ładującego (przy włączonej redukcji hałasu: 6 godzin + 21 godzin z etui). Potrzebujesz szybkiego doładowania? Już 10 minut ładowania w etui daje dodatkowe 2 godziny słuchania. Etui ładuje się przez USB-C.
Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Nasza aplikacja towarzysząca ma funkcję EQ, intuicyjny korektor dźwięku, który pozwala dostosować brzmienie i błyskawicznie wypróbować różne ustawienia korektora. Aplikacja umożliwia również aktywację funkcji dynamicznego basu, zarządzanie połączonymi urządzeniami, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nie tylko.
Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrojone według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.
W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.
Dźwięk
Łączność WiFi
Karton zewnętrzny
Udogodnienia
Karton wewnętrzny
Moc
Wymiary opakowania
Akcesoria
Design
Telekomunikacja
Wymiary
UPC
Funkcje ANC
Asystent głosowy
Zrównoważony rozwój
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.