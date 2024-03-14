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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAT2206BK/00

2.8
| (44) Opinie

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Różowy
Różowy
Zielony
Zielony
Zawsze gotowe do drogi
Czy jest coś bardziej użytecznego niż bezprzewodowe słuchawki true wireless z etui z funkcją ładowania, które mieści się w kieszeni wąskich jeansów? Te odporne na zachlapania i pot słuchawki douszne zapewniają doskonały dźwięk i do 18 godzin słuchania.
Poznaj wszystkie korzyści

Zawsze gotowe do drogi

  • Słuchawki douszne dopasowane do ucha

  • Bardzo małe etui z funkcją ładowania

  • Stopień ochrony przed wodą IPX4

  • Do 18 godzin odtwarzania

Odporność na zachlapanie i pot IPX4

Odporność na zachlapanie i pot IPX4

Dzięki klasie wodoszczelności IPX4 i potężnym przetwornikom 6 mm te słuchawki zapewniają doskonały dźwięk w każdych warunkach pogodowych. Są w pełni odporne na zachlapanie wodą, dzięki czemu nie musisz martwić się o działanie potu czy deszczu.

Bardzo małe etui z funkcją ładowania zapewnia do 12 godzin słuchania

Bardzo małe etui z funkcją ładowania zapewnia do 12 godzin słuchania

Ruszaj w drogę i korzystaj z możliwości wielokrotnego ładowania w Twojej kieszeni. Jedno ładowanie urządzenia w etui zapewnia około 6 godzin słuchania i dodatkowe 12 godzin po całkowitym naładowaniu etui. Krótkie, 15-minutowe ładowanie zapewnia godzinę słuchania. Pełne naładowanie etui przy użyciu przewodu USB-C trwa 2 godziny.

Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

Miękkie, wymienne silikonowe nakładki na uszy zapewniają pełną wygodę. Wkładki douszne dobrze przylegają do kanału słuchowego, zapewniając idealną szczelność, która zmniejsza hałas z zewnątrz. Dzięki konstrukcji przypominającej kij hokejowy każdy element douszny jest dobrze dopasowany.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.8

z 5

44

Opinie

14/03/2024

Polska

Polska

Wszystko OK

Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

21/10/2023

Polska

Polska

Dobry produkt

Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .

Zalety

muzyka , etui , aplikacja

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Przegląd ten został wykonany dla TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/08/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Słuchawki bezprzewodowe

Doskonała jakość dźwięku. Praktyczny sposób ładowania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie