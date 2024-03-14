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Produkcja zakończona
TAT2206WT/00
Słuchawki douszne dopasowane do ucha
Bardzo małe etui z funkcją ładowania
Stopień ochrony przed wodą IPX4
Do 18 godzin odtwarzania
Dzięki klasie wodoszczelności IPX4 i potężnym przetwornikom 6 mm te słuchawki zapewniają doskonały dźwięk w każdych warunkach pogodowych. Są w pełni odporne na zachlapanie wodą, dzięki czemu nie musisz martwić się o działanie potu czy deszczu.
Ruszaj w drogę i korzystaj z możliwości wielokrotnego ładowania w Twojej kieszeni. Jedno ładowanie urządzenia w etui zapewnia około 6 godzin słuchania i dodatkowe 12 godzin po całkowitym naładowaniu etui. Krótkie, 15-minutowe ładowanie zapewnia godzinę słuchania. Pełne naładowanie etui przy użyciu przewodu USB-C trwa 2 godziny.
2.8
z 5
44
Opinie
Asiaczek85
14/03/2024
Polska
Wszystko OK
Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
QweRTY696969
21/10/2023
Polska
Dobry produkt
Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .
Zalety
muzyka , etui , aplikacja
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Przegląd ten został wykonany dla TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
DAN6789
26/08/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Słuchawki bezprzewodowe
Doskonała jakość dźwięku. Praktyczny sposób ładowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless