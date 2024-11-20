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  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
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  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
  • Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka

Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAT5506BK/00

5
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka
Muzyka i połączenia – te atrakcyjne słuchawki bezprzewodowe true wireless są gotowe. Redukcja szumów Pro wycisza hałas z otoczenia, dzięki czemu słuchawki doskonale sprawdzają się do słuchania muzyki na zewnątrz i w podróży. Zapewniają wygodne, pewne dopasowanie, a metaliczny wygląd dodaje stylu.
Poznaj wszystkie korzyści

Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka

  • Redukcja szumów Pro

  • Dwa mikrofony - czysty dźwięk rozmów

  • Etui ładowane bezprzewodowo

  • Wodoodporność IPX5

Elegancka konstrukcja z systemem redukcji szumów Pro

Elegancka konstrukcja z systemem redukcji szumów Pro

Te słuchawki bezprzewodowe nie tylko świetnie wyglądają, ale umożliwiają też skupienie się. Zaawansowana funkcja redukcji szumów odfiltrowuje niechciane dźwięki, a tryb Awareness pozwala usłyszeć otaczający Cię świat. Włącz tryb Voice Enhanced w aplikacji Philips Headphones, aby rozmawiać z osobami znajdującymi się w pobliżu bez zdejmowania słuchawek.

Wspaniały dźwięk dzięki neodymowym przetwornikom o średnicy 10 mm

Wspaniały dźwięk dzięki neodymowym przetwornikom o średnicy 10 mm

W drodze. W pociągu. W parku lub na siłowni. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, idealnie dostrojone przetworniki 10 mm zapewniają doskonały dźwięk każdego utworu, listy odtwarzania i nie tylko. Po wyjęciu słuchawki odtwarzanie muzyki jest wstrzymywane. Włóż słuchawkę z powrotem, a muzyka rozpocznie się ponownie.

Wyraźne połączenia przy użyciu jednej lub dwóch słuchawek

Wyraźne połączenia przy użyciu jednej lub dwóch słuchawek

Dzięki dwóm mikrofonom skoncentrowanym na dźwięku Twojego głosu wszyscy usłyszą Cię wyraźnie. Możesz dwukrotnie wydłużyć czas połączeń, korzystając z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje. Mikrofony są automatycznie przypisywane do słuchawki dousznej, z której korzystasz, a gdy aktualnie używana słuchawka douszna jest niemal rozładowana, po prostu zamień ją na drugą.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

20/11/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Dobra jakość dźwięku w niewygórowanej cenie

Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim przedziale cenowym. Są kompaktowe, a czas użytkowania na jednym ładowaniu jest dosyć długi. Sterowanie jest nieco utrudnione, ale do wypraktykowania.

Zalety

Dobra jakość dźwięku, mocne basy, długi czas działania na jednym ładowaniu

Wady

Dosyć utrudnione sterowanie funkcjonalnościami - trzeba się do tego przyzwyczaić

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

13/03/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá sluchátka

Chtěl jsem si pořídit sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a vybral jsem tato a myslím, že jsem neprohloupil. Hluk opravdu potlačí výborně. Při chůzi kolem frekventované silnice funguji skvěle, hudbu nic neruší. A naopak, když člověk chce slyšet okolí a nechce vyndavat sluchátka z uší, stačí aktivovat propustnost. Super věc. Zvuk mají parádní. Čistý a výrazné basy. A v uších se ani nehnou. Výdrž baterie je dostačující. I se zapnutým ANC vydrží přehrávat hudbu hodně dlouho. Jediné čemu musím dát minus je kvalita provedení nabíjecího pouzdra. Ta by mohla být lepší. Ale aspoň se dá bezdrátově nabíjet. Za mě tyto sluchátka doporučuji každému kdo chce kvalitní zvuk a dobře fungující ANC.

Zalety

Kvalitní zvuk, ANC, bezdrátové nabíjení pouzdra, dobrá výdrž baterie, odolnost proti potu a postříkání vodou

Wady

Kvalita provedení nabíjecího pouzdra

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

08/06/2023

Україна

Україна

Zweryfikowany kupujący

Philips TAT5506BK класний саунд

В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.

Zalety

Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC

Wady

Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT5506BK Справжні бездротові навушники

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT5506BK Справжні бездротові навушники

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie