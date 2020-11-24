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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe

TAUH202BK/00

4.3
| (24) Opinie | 83% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
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Epickie playlisty. Najnowsze podcasty. Te bezprzewodowe słuchawki nauszne zapewniają wyraźny dźwięk i mocne basy. Opaska na głowę jest tak lekka, że prawie jej nie czujesz, a nauszniki składają się na płasko. Zapewniają 15-godzinny czas odtwarzania, który wystarczy na cały dzień lub całą noc.
Poznaj wszystkie korzyści

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  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Do 15 godzin odtwarzania

  • Kompaktowa składana konstrukcja

15 godzin odtwarzania bez problemu wystarczy na cały dzień lub noc

Słuchawki zapewniają 15 godzin odtwarzania, a 32-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne gwarantują wyraźny,czysty dźwięk i mocne basy. Pełne ładowanie trwa od dwóch do trzech godzin

Czas ładowania: 2–3 godz.

Pełne ładowanie trwa od dwóch do trzech godzin.

32-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniające wyraźny dźwięk i mocne basy

32-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wyraźny dźwięk i mocne basy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

24

Opinie

83%

poleca ten produkt

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Zalety

jakość, cena

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Przegląd ten został wykonany dla TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

28/04/2020

Polska

Polska

Tauh202wt

Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.

Zalety

dźwięk, wygodne

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

26/04/2020

Polska

Polska

Jakość

Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie