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Produkcja zakończona
TAUH202WT/00
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Do 15 godzin odtwarzania
Kompaktowa składana konstrukcja
Słuchawki zapewniają 15 godzin odtwarzania, a 32-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne gwarantują wyraźny,czysty dźwięk i mocne basy. Pełne ładowanie trwa od dwóch do trzech godzin
Pełne ładowanie trwa od dwóch do trzech godzin.
32-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wyraźny dźwięk i mocne basy.
4.3
z 5
24
Opinie
83%
poleca ten produkt
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Zalety
jakość, cena
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Przegląd ten został wykonany dla TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Candy24
28/04/2020
Polska
Tauh202wt
Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.
Zalety
dźwięk, wygodne
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
koru
26/04/2020
Polska
Jakość
Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe