    Uniwersalny boombox z odtwarzaczem płyt CD

      Boombox CD

      TAZ2000B/10

      Uniwersalny boombox z odtwarzaczem płyt CD

      Daj się ponieść muzyce z tym przenośnym boomboxem odtwarzającym płyty CD w każdym formacie, a także zapewniającym czysty dźwięk radia FM, stabilne przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth®, odtwarzanie z nośnika USB i odtwarzanie dźwięku z innych urządzeń przez wejście audio.

      Uniwersalny boombox z odtwarzaczem płyt CD

      • Odtwarzacz CD z wieloma źródłami
      • Płyty CD, radio FM, USB
      • Bluetooth® 6.0, wejście audio
      • Wbudowany uchwyt do przenoszenia
      Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie

      Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie

      W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

      Przenośny odtwarzacz CD typu boombox

      Niezależnie od tego, czy odkrywasz radość z fizycznych płyt CD po raz pierwszy, czy po raz kolejny, ten ładowany od góry odtwarzacz CD jest doskonałym wyborem do swobodnego słuchania. Może on odczytywać każdy rodzaj formatu CD, a uchwyt ułatwia jego przenoszenie. Wystarczy podłączyć go do gniazdka sieciowego lub włożyć sześć baterii* (typu R14 C) i zabrać go na zewnątrz.

      Cyfrowe radio FM z maksymalnie 20 zaprogramowanymi stacjami

      Jeśli chcesz posłuchać muzyki ze źródła jeszcze starszego niż płyty CD, cyfrowy tuner FM ułatwia znalezienie ulubionych stacji radiowych. Można zaprogramować do 20 najczęściej słuchanych stacji.

      Łatwe bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth®

      Chcesz używać odtwarzacza CD jako przenośnego głośnika? Łączność Bluetooth® umożliwia strumieniowe przesyłanie dźwięku bezpośrednio do odtwarzacza z kompatybilnego urządzenia inteligentnego, a dynamiczne wzmocnienie basów sprawi, że Twoje ulubione partie basowe będą brzmiały jeszcze lepiej.

      Podłączanie do innych źródeł za pośrednictwem portu USB i wejścia audio

      Pełnej elastyczności słuchania cyfrowej kolekcji muzyki dopełnia port na pamięć flash USB. Można też podłączyć gramofon do portu audio i posłuchać muzyki z płyt winylowych.

      Zintegrowany wyłącznik czasowy

      Jeśli chcesz zasnąć z muzyką, audiobookiem lub radiem grającym w tle, możesz ustawić wyłącznik czasowy na 120, 90, 60, 30 lub 15 minut. Po upływie tego czasu odtwarzacz CD przejdzie w tryb gotowości.

      Specyfikacja techniczna

      • Dźwięk

        Moc wyjściowa (RMS)
        3 W
        Funkcje poprawy dźwięku
        Dynamiczne wzmocnienie basów
        System dźwięku
        Stereo
        Średnica głośnika
        2,5 cala
        Regulacja głośności
        w górę/dół

      • Głośniki

        Wbudowane głośniki
        2

      • Łączność WiFi

        USB
        Typ-A (odtwarzanie)
        Profile Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Wejście audio (3,5 mm)
        Tak
        Wersja Bluetooth
        6,0

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Antena
        Antena FM
        Automatyczne dostrajanie cyfrowe
        Tak
        Pasma tunera
        • UKF mono
        • UKF stereo
        Pamięć stacji
        20
        RDS
        Nie
        Typ anteny
        Teleskopowy

      • Udogodnienia

        Typ wyświetlacza
        LCD
        Kolor podświetlenia
        Biały
        Wyłącznik czasowy
        Tak

      • Moc

        Rodzaj baterii/akumulatora
        LR14
        Napięcie baterii
        1.5  V
        Zasilanie sieciowe
        100 V–240 V, 50/60 Hz
        Pobór mocy w trybie gotowości
        <0,8 W (wyświetlacz zegara wł.)
        Liczba baterii lub akumulatorów
        6*
        Rodzaj zasilania
        AC; baterie*

      • Akcesoria

        Skrócona instrukcja obsługi
        Tak
        Przewód zasilający
        Tak
        Gwarancja
        • Broszura gwarancyjna
        • Karta bezpieczeństwa

      • Design

        Kolor
        Czarny

      • Wymiary

        Głębokość opakowania
        159  mm
        Głębokość produktu
        245  mm
        Waga wraz z opakowaniem
        1,95  kg
        Wysokość opakowania
        278  mm
        Szerokość opakowania
        370  mm
        Szerokość produktu
        285  mm
        Wysokość produktu
        125  mm
        Waga produktu
        1,15  kg

      • Odtwarzanie dźwięku

        Tryby odtwarzania płyt
        • Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu
        • Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
        • Odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogr.
        Odtwarzane nośniki
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Liczba magnetofonów
        1
        Tryby USB Direct
        • Odtwarzanie/wstrzymywanie
        • Poprzedni/następny
        • Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu
        • Zatrzymywanie
        • Odtwarzanie wielokrotne
        • Odtwarzanie losowe
        • Odtwarzanie zaprogramowane
        Sposób ładowania
        Góra
        Liczba utworów do zaprogramowania
        20
        Tryb Bluetooth
        • Odtwarzanie/wstrzymywanie
        • Poprzedni/następny

      • Zgodność

        Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu
        Nie

      • Zrównoważony rozwój

        Powłoka z tworzywa sztucznego
        zawiera 85% certyfikowanego przez GRS pochodzącego z recyklingu po zużyciu akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS) TE-00132492

      • Ten produkt ma komorę baterii, ale baterie nie są dołączone. Należy je zakupić osobno.

