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  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*

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Golarka seria 5000XGolarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

X5012/00

4.7
| (96) Opinie | 96% poleca ten produkt
Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
Golarka Philips serii 5000X zapewnia dokładne golenie i dodatkową ochronę skóry, aby zwiększać codzienny komfort. Technologia Skin Protect pomaga zminimalizować podrażnienia, dzięki czemu możesz się wygodnie golić bez obaw i cieszyć gładką skórą każdego dnia.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Z technologią Skin Protect

Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*

  • Powłoka ochronna SkinGlide

  • Elastyczne głowice 360°

  • Antykorozyjny system golenia

  • Ostrza PowerCut

Płynnie przesuwa się po skórze, aby zmniejszać podrażnienia

Płynnie przesuwa się po skórze, aby zmniejszać podrażnienia

Bardziej komfortowe golenie. Powłoka ochronna SkinGlide z 100 000 mikrokoralików na centymetr kwadratowy polepsza o 20%** ślizganie się po skórze, aby zmniejszyć tarcie i zminimalizować podrażnienia.

Optymalny kontakt ze skórą nawet w trudno dostępnych miejscach

Optymalny kontakt ze skórą nawet w trudno dostępnych miejscach

W pełni elastyczna głowica goląca obraca się w zakresie 360°, aby utrzymywać kontakt ze skórą nawet w trudnych miejscach. Pomaga eliminować włoski, a zarazem zmniejszać nadmierny nacisk na skórę, co pozwala na dokładne i wygodniejsze golenie.

Odporne na korozję i przyjazne dla skóry ostrza zapewniające długotrwały komfort

Odporne na korozję i przyjazne dla skóry ostrza zapewniające długotrwały komfort

Ostrza są wykonane z europejskiej stali chirurgicznej, która jest odporna na korozję i zapobiega zanieczyszczeniom wpływającym na skuteczność ostrza. Ta stal hipoalergiczna jest przyjazna dla skóry, co pomaga zapewnić wygodne golenie każdego dnia.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

96

Opinie

96%

poleca ten produkt

2

30/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt to strzał w 10 i must have!

Doskonała jakość za rozsądne pieniądze. Wykonanie premium, wszystko spasowane bardzo dobrze. Sama głowica duża, precyzyjnie zachodzi we wszystkie zakątki, świetnie dostosowuje się do kształtu twarzy. Uchwyt pewny. Jeśli chodzi o efekt golenia, to wygląda to super, naprawdę nie mam podrażnień po goleniu, co jest zaskakujące oraz zarost po 24h jest znacznie łagodniejszy niż jak był poprzednio w maszynce Remington. Noże precyzyjnie golą bez żadnych problemów tną. Jedyny mały minusik, to brak etui. Trochę szkoda, bo konkurencja daje to w zestawie. Dobrze, że chociaż można kupić dedykowane etui bezpośrednio na stronie Philips. Ogólnie rzecz ujmując, serdecznie polecam maszynkę do golenia Philips. Nowe doznania, brak przykrych sytuacji podczas i po goleniu to powody, które śmiało wskazują na zakup maszynki do golenia firmy Philips.

Zalety

Wykonanie, precyzja, efekt końcowy

Wady

brak wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

28/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka Philips Skin protect

Super golarka bardzo dobrze radzi sobie z trzydniowym zarostem goli w trudno dostępnych miejscach dzięki ruchomej głowicy nie podrażnia jest cicha możliwość golenia na mokro polecam serdecznie to już druga golarka Philips w moim posiadaniu mam nadzieję że nie ostatnia

Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

06/05/2024

Polska

Polska

Wygodna na dłuższe podróże

Łatwe ładowanie poprzez usb - wystarczy wziąć w podróż tylko przewód. Golarka dzięki trzem głowicom szybko robi robotę.

Zalety

Łatwa w czyszczeniu, potrójna głowica, ładowanie USB

Wady

Brak trymera

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. W porównaniu z serią Philips S3000

  2. w porównaniu z powłoką bez koralików