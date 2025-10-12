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  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu

Seria 2000Robot sprzątający

XU2000/15

Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
Odmień swój styl sprzątania: odkurzaj i mopuj równocześnie. Urządzenie odkurza przy nawet dwukrotnie większej mocy ssania¹. Zapewnia dokładne czyszczenie. Urządzenie zwiększa moc na dywanach, dzięki czemu podłoga jest nieskazitelnie czysta. Wszystkimi funkcjami swobodnie sterujesz za pomocą aplikacji HomeRun.
Poznaj wszystkie korzyści

Codzienne czyszczenie na mokro i na sucho bez wysiłku.

Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu

  • Jednoczesne odkurzanie i mopowanie

  • Dwukrotnie większa moc ssania¹

  • Nawigacja laserowa LDS

  • Personalizacja w aplikacji HomeRun

Równoczesne odkurzanie i mopowanie, usuwanie kurzu i brudu bez wysiłku

Równoczesne odkurzanie i mopowanie, usuwanie kurzu i brudu bez wysiłku

Robot odkurza i mopuje twarde podłogi za jednym razem, radząc sobie z warstwą kurzu, która każdego dnia gromadzi się na podłodze. Usuwa więcej drobnego kurzu niż samo odkurzanie, dzięki czemu Twoje stopy będą czyste, nawet gdy po domu będziesz chodzić boso.

Wyjątkowo duża moc ssania do zbierania kurzu i brudu

Wyjątkowo duża moc ssania do zbierania kurzu i brudu

Robot ma nawet dwukrotnie większą moc ssania¹, dzięki czemu pozwala zbierać większe cząsteczki brudu, takie jak okruchy i sierść. Usuwa zarówno brud gromadzący się każdego dnia na podłodze, jak i drobniejszy kurz z dywanów i wykładzin².

Automatyczne zwiększanie mocy ssania na dywanie

Automatyczne zwiększanie mocy ssania na dywanie

Robot automatycznie zwiększa moc ssania, gdy wjedzie na dywan lub wykładzinę, aby wychwycić drobne cząsteczki kurzu ukryte głęboko w dywanie².

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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Części i akcesoria

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. 1 – W porównaniu z modelami XU2000/10 i XU2000/20.

  2. 2 – Testowane w trybie samego odkurzania przy ustawieniu najwyższej mocy ssania.

  3. 3 – Testowane w trybie samego odkurzania przy ustawieniu najniższej mocy ssania.