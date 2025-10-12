Równoczesne odkurzanie i mopowanie, usuwanie kurzu i brudu bez wysiłku

Robot odkurza i mopuje twarde podłogi za jednym razem, radząc sobie z warstwą kurzu, która każdego dnia gromadzi się na podłodze. Usuwa więcej drobnego kurzu niż samo odkurzanie, dzięki czemu Twoje stopy będą czyste, nawet gdy po domu będziesz chodzić boso.