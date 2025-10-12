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XU2000/15
Jednoczesne odkurzanie i mopowanie
Dwukrotnie większa moc ssania¹
Nawigacja laserowa LDS
Personalizacja w aplikacji HomeRun
Robot odkurza i mopuje twarde podłogi za jednym razem, radząc sobie z warstwą kurzu, która każdego dnia gromadzi się na podłodze. Usuwa więcej drobnego kurzu niż samo odkurzanie, dzięki czemu Twoje stopy będą czyste, nawet gdy po domu będziesz chodzić boso.
Robot ma nawet dwukrotnie większą moc ssania¹, dzięki czemu pozwala zbierać większe cząsteczki brudu, takie jak okruchy i sierść. Usuwa zarówno brud gromadzący się każdego dnia na podłodze, jak i drobniejszy kurz z dywanów i wykładzin².
Robot automatycznie zwiększa moc ssania, gdy wjedzie na dywan lub wykładzinę, aby wychwycić drobne cząsteczki kurzu ukryte głęboko w dywanie².
Opinie
1 – W porównaniu z modelami XU2000/10 i XU2000/20.
2 – Testowane w trybie samego odkurzania przy ustawieniu najwyższej mocy ssania.
3 – Testowane w trybie samego odkurzania przy ustawieniu najniższej mocy ssania.