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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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Jednoczesne odkurzanie i mopowanie
Dwukrotnie większa moc ssania¹
Nawigacja laserowa LDS
Mała stacja automatycznego opróżniania
Personalizacja w aplikacji HomeRun
Robot odkurza i mopuje twarde podłogi za jednym razem, radząc sobie z warstwą kurzu, która każdego dnia gromadzi się na podłodze. Usuwa więcej drobnego kurzu niż samo odkurzanie, dzięki czemu Twoje stopy będą czyste, nawet gdy po domu będziesz chodzić boso.
Wygoda i spokój ducha nawet przez 70 dni² dzięki stylowej stacji automatycznego opróżniania. Robot automatycznie opróżnia zbiornik na kurz w stacji dokującej. Stacja wyposażona jest w 3-litrowy worek S-bag, który może gromadzić kurz i inne rodzaje brudu nawet przez 70 dni, a Ty w tym czasie nie musisz zawracać sobie głowy jego wymianą. Uniwersalny worek S-bag można higienicznie zutylizować bez wzniecania kurzu, jest to więc rozwiązanie idealne dla osób z astmą lub alergią.
Urządzenie ma nawet dwukrotnie większą moc ssania¹, dzięki czemu zbiera większe cząsteczki brudu, takie jak okruchy i sierść. Usuwa zarówno brud gromadzący się każdego dnia na podłodze, jak i drobniejszy kurz z dywanów i wykładzin³.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Bandi_88
28/10/2025
България
Część promocji
Страхотна прахосмукачка
Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!
Zalety
Голям контейнер
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ники77
28/10/2025
България
Część promocji
Впечатлен съм, голямо удобство за дома
Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.
Zalety
Лесен, тих, удобен
Wady
Приложението може да бъде разширено откъм функции
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ifo_88
28/10/2025
България
Część promocji
Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам
Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.
Zalety
Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение
Wady
за сега не съм открила
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
1 – W porównaniu z modelami XU2100/10 i XU2100/20.
2 – W zależności od kontekstu i intensywności użytkowania.
3 – Testowane w trybie samego odkurzania przy ustawieniu najwyższej mocy ssania.
4 – Testowane w trybie samego odkurzania przy ustawieniu najniższej mocy ssania.
5 – W porównaniu z wielkością stacji urządzenia HomeRun 3000 z serii XU3100.