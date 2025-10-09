Lubisz mieć elegancko przycięty zarost bez bolesnych i nieestetycznych podrażnień na skórze? Jedną z najciekawszych, a zarazem najbardziej atrakcyjnych opcji na rynku jest seria maszynek Philips OneBlade, która świetnie sprawdzi się podczas golenia zarówno mokrej, jak i suchej skóry. Do wyboru masz kilka interesujących urządzeń, które pozwolą Ci szybko, łatwo i precyzyjnie przyciąć niechciany zarost. Przykładowo, OneBlade First Shave to idealna opcja dla mężczyzn, którzy jeszcze nie rozpoczęli przygody z goleniem. OneBlade PRO 360 to z kolei strzał w dziesiątkę dla minimalistów szukających jednego urządzenia z precyzyjnym, wychylającym się we wszystkich kierunkach ostrzem odpowiednim do golenia, przycinania i stylizacji zarostu na twarzy i na całym ciele. Co warto wiedzieć na temat maszynek Philips OneBlade? Sprawdź poniżej!

Pytania i odpowiedzi dotyczące maszynki do golenia OneBlade – wszystko co musisz wiedzieć o goleniu z OneBlade.

Czy maszynka do golenia OneBlade poradzi sobie z zarostem w miejscach intymnych?

Jak najbardziej! Do golenia miejsc intymnych i włosów na ciele można używać Philips OneBlade, niemniej należy pamiętać, iż zalecane jest używanie odpowiedniej, przeznaczonej do tego nasadki do maszynki Oneblade.

Czy OneBlade goli włosy na głowie?

Jeśli chodzi o włosy na głowie, golarka OneBlade nie jest przeznaczona do ich strzyżenia - włosy na głowie mają inną strukturę i są gęstsze niż na innych częściach ciała.

Czy maszynka OneBlade goli "na zero"?

Maszynka OneBlade nie goli tak blisko skóry jak inne ostrza, dzięki czemu w bezpieczny sposób pozwala na pełen komfort użytkowania. Golenie pod włos jest dokładne i umożliwia pozbycie się włosów o każdej długości. Za pomocą Philips OneBlade możesz ogolić głowę na łyso. Ponieważ ostrza nie dotykają bezpośrednio skóry unikniesz zacięć.

Na jak długo wystarczy ostrze do maszynki OneBlade? Jak często trzeba je wymieniać?

Wymienne ostrze zachowuje wydajność do 4 miesięcy w przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Tempo zużycia ostrza może jednak różnić się w zależności od rodzaju i twardości zarostu. Zaleca się regularną wymianę, gdy widoczne są pierwsze oznaki zużycia. Pojawienie się znaku strzałki (lub zielonego paska) oznacza, że nadszedł czas aby wymienić ostrze w maszynce OneBlade.

Jak uzyskać najlepsze rezultaty z maszynką do golenia OneBlade?



nie przesuwaj urządzenia zbyt szybko, prowadź je w dowolnym kierunku w relacji do wzrostu włosów;

naładuj urządzenie do pełna;

zwróć uwagę na to, by ostrze miało pełny kontakt ze skórą;

upewnij się, że ostrze zostało wymienione po odpowiednim czasie eksploatacji (ostrze OneBlade należy wymieniać średnio co 4 miesiące).



Dowiedz się więcej o goleniu zarostu maszynką OneBlade.

Na jakich obszarach można używać maszynki OneBlade?

Samo ostrze w maszynce OneBlade jest przystosowane do przycinania zarostu na twarzy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, stworzyliśmy dodatkowe nasadki, dzięki którym można używać golarki OneBlade na innych obszarach ciała, nawet we wrażliwych miejscach, takich jak pachy czy okolice intymne.

Jak przykładać ostrze do skóry?

Najlepiej przykładać płasko do skóry i wykonywać ruchy z włosem i pod włos, ponieważ obie strony ostrza OneBlade są tnące. Można się golić jedną i drugą stroną ostrzy oraz z włosem lub pod włos.

Czym jest ostrze OneBlade 360?

Ostrze OneBlade 360 jest innowacyjne i porusza się we wszystkich kierunkach, więc dopasowuje się do kształtów twarzy. Jego budowa zapewnia stały kontakt ze skórą i kontrolę. Dzięki niemu przycinanie włosów i golenie trudno dostępnych czy wrażliwych miejsc staje się proste. Wymienne ostrza OneBlade można również zamówić w modelu subskrypcyjnym.

Czy maszynka do golenia OneBlade nadaje się do delikatnego zarostu nastolatka?

Jak najbardziej. Dodatkowo wprowadziliśmy na rynek specjalną wersję maszynki do golenia dla nastolatków OneBlade First Shave oraz ostrza wymienne Anti-Friction, które dają dodatkową ochronę dla delikatnej skóry - w tym również dla osób zmagających się z delikatną i wrażliwą na podrażnienia skórą. Ostrza OneBlade Anti-Friction pasują do wszystkich modeli OneBlade.

Czy mogę używać golarki OneBlade pod prysznicem?

Maszynka OneBlade goli na mokro i sucho, z pianką i pod prysznicem.

Czy ostrza OneBlade 360 pasują do starszych modeli OneBlade?

Ostrze jest kompatybilne z modelami QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28XX, QP65xx, QP66xx, QP45xx, QP46xx. Modele QP6620/xx, QP6520/xx, QP6510/xx, QP6505/xx, nie wykorzystają jego pełnej mobilności, natomiast do modelu QP15XX nie będzie odpowiednie.

Czym wyróżnia się ostrze OneBlade First Shave?

Ostrze OneBlade First Shave różni się od zwykłego specjalną warstwą koralików z mikroszkła, aby zmniejszyć tarcie podczas golenia. Maszynka zmniejsza ryzyko podrażnień, dlatego nie ma potrzeby korzystania z pianki ani wody.