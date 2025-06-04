Wyszukiwane terminy

    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Monitory Dual-Mode Philips

    Jeden monitor, dwa tryby

     
    Szybkość, albo ostrość? Teraz dostajesz jedno i drugie
     
    Philips Evnia przynosi elitarną elastyczność podczas grania – wystarczy przełączać między rozdzielczością 4K UHD przy 160 Hz, aby uzyskać wciągające, krystalicznie czyste szczegóły, oraz FHD przy 320 Hz, aby osiągnąć czas reakcji na poziomie e-sportu. Szybki IPS, HDR i niskie opóźnienie sygnału wejściowego zapewniają precyzyjne wyświetlenie każdej klatki.

    Zmieniaj szybkość, a nie ekrany

     
    Dominuj z szybkością 320 Hz lub olśniewaj w rozdzielczości 4K przy 160 Hz – niezależnie od tego, czego wymaga Twoja gra, ten monitor dopasuje się do Ciebie. Tryb Dual-Mode daje Ci kontrolę, pozwalając ustawić doskonałą równowagę rozdzielczości i częstotliwości odświeżania: przejdź na FHD przy 320 Hz dla ultraszybkich strzelanek, albo przełącz na 4K UHD przy 160 Hz, aby uzyskać bogate, wciągające obrazy. Stworzony z myślą o graczach, którzy robią wszystko!

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

     Nasze  ulubione

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Poszerz swój horyzont gier

    Dowiedz się więcej >

    Funkcje na wyciągnięcie ręki

     

    Tryb dualny

     
     
    Przełączaj bez żadnego trudu między 4K UHD @160 Hz i FHD @320 Hz. Większa elastyczność, zero kompromisów.

     

    Szybki panel IPS

     
    Ekran Philips Fast IPS z UltraClear 4K przynosi ostre obrazy o wiernym odwzorowaniu kolorów.

     

    Kolory, na których można polegać

     
    Dzięki DisplayHDR™ z certyfikatem VESA dostajesz dokładnie to, co widzisz – żywe, realistyczne obrazy bez żadnych kompromisów.

     

    Szybka reakcja 0,5 ms Smart MBR

     
    Philips Evnia ze Smart MBR 0,5 ms zapewnia ostre obrazy bez rozmyć, co jest idealne do szybkich gier.

     

    Dla każdego typu gracza

     

    Twórca treści

     
    160 Hz 4K. Precyzja ruchów.

    Edytuj, animuj i projektuj z ultra-płynną częstotliwością odświeżania 160 Hz a zachwycającą czystością obrazu 4K – idealne do procesów kreatywnych na najwyższym poziomie.

     

    FPS Pro

     
    Reakcja 320 Hz. Żadnych wymówek.

    Zdominuj każdą rundę gry dzięki reakcji rzędu ułamków sekund oraz płynnej rozgrywce.

     

    Streamer

     
    Zrównoważona wydajność. Zawsze włączony.

    Graj, przesyłaj strumieniowo i czatuj przy stabilnej wydajności i zoptymalizowanej wielozadaniowości. Twoje ustawienia = Twój pokaz.

     

    Gracz konsolowy

     
    HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Gotowy do grania.

    Zanurz się w przeżycia wizualne dzięki HDR, niskim opóźnieniom sygnału wejściowego i bezproblemowej kompatybilności z konsolami nowej generacji.

     

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center to łatwe w obsłudze

    oprogramowanie, zaprojektowane do optymalizacji

    monitora za pomocą intuicyjnych elementów sterujących.

    Dowiedz się więcej

