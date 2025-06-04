Szybkość, albo ostrość? Teraz dostajesz jedno i drugie
Philips Evnia przynosi elitarną elastyczność podczas grania – wystarczy przełączać między rozdzielczością 4K UHD przy 160 Hz, aby uzyskać wciągające, krystalicznie czyste szczegóły, oraz FHD przy 320 Hz, aby osiągnąć czas reakcji na poziomie e-sportu. Szybki IPS, HDR i niskie opóźnienie sygnału wejściowego zapewniają precyzyjne wyświetlenie każdej klatki.
Zmieniaj szybkość, a nie ekrany
Dominuj z szybkością 320 Hz lub olśniewaj w rozdzielczości 4K przy 160 Hz – niezależnie od tego, czego wymaga Twoja gra, ten monitor dopasuje się do Ciebie. Tryb Dual-Mode daje Ci kontrolę, pozwalając ustawić doskonałą równowagę rozdzielczości i częstotliwości odświeżania: przejdź na FHD przy 320 Hz dla ultraszybkich strzelanek, albo przełącz na 4K UHD przy 160 Hz, aby uzyskać bogate, wciągające obrazy. Stworzony z myślą o graczach, którzy robią wszystko!
