Zmieniaj szybkość, a nie ekrany

Dominuj z szybkością 320 Hz lub olśniewaj w rozdzielczości 4K przy 160 Hz – niezależnie od tego, czego wymaga Twoja gra, ten monitor dopasuje się do Ciebie. Tryb Dual-Mode daje Ci kontrolę, pozwalając ustawić doskonałą równowagę rozdzielczości i częstotliwości odświeżania: przejdź na FHD przy 320 Hz dla ultraszybkich strzelanek, albo przełącz na 4K UHD przy 160 Hz, aby uzyskać bogate, wciągające obrazy. Stworzony z myślą o graczach, którzy robią wszystko!