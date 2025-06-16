Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    Home use
    recenzje

    Brilliance

    Kolor, którego nie możesz powstrzymać

    Sugerowana cena detaliczna

    Ten produkt został wycofany z produkcji
    Zobacz wszystkie modele

    Monitory Philips

    Uzytku domowego

    Linia monitorów Philips do użytku domowego oferuje szeroki wybór ekranów inspirowanych współczesnym stylem życia. Od amatorów fotografii po e-konsumentów, od miłośników filmów i gier po rodziny oraz freelancerów łączących pracę z przyjemnością — monitory Philips to idealne rozwiązanie dla każdego.

    Standardowe zdjęcie produktu Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt

    Rozdzielczość UltraClear 5K UHD

    Rozdzielczość 5K Ultra HD (5120 x 2880) zapewnia doskonały obraz

    14,7 miliona pikseli to wyraźny obraz o dużym bogactwie szczegółów. Dzięki rozdzielczości 5K Ultra HD, cztery razy większej niż Quad HD, obraz jest bardziej szczegółowy niż kiedykolwiek wcześniej.

    DisplayHDR 600

    Technologia DisplayHDR 600 zapewnia doskonałe wrażenia wizualne

    Certyfikat VESA DisplayHDR 600 to technologia gwarantująca zupełnie nową jakość oglądania. W odróżnieniu od innych monitorów „zgodnych z technologią HDR”, prawdziwe wyświetlacze z certyfikatem DisplayHDR 600 zapewniają zadziwiającą jasność, niezrównany kontrast i zniewalające kolory. Dzięki funkcji lokalnego przyciemniania i niezwykle wysokiej jasności sięgającej 600 nitów obraz ożywa — jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Pełniejsza paleta nowych, żywych barw sprawia, że oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły.

    Calman Ready

    Calman Ready: do automatycznej i jasnej kalibracji kolorów

    Ta nowa technologia pozwala na kalibrację ekranu w ułamku tradycyjnego czasu, bez uszczerbku na pięknej i estetycznej gamie kolorów. W przeciwieństwie do ręcznej kalibracji, monitory wyposażone w funkcję Calman Ready kalibrują się automatycznie. Z kolei ta automatyzacja zapewnia żywe kolory, które tworzą tak zwane „kolory klasy Hollywood” i są najbardziej odpowiednie dla zawodów wymagających dokładnych kolorów.

    Deklaracja zgodności EU Karta produktu
    Feature Image 10-bit (generic glossary)

    1.07 miliarda kolorów zapewnia olśniewające kolory i ich najlepszą gradację

    Ten monitor zapewnia wyjątkową głębię kolorów (1,07 miliarda kolorów) i ich najlepszą gradację, co pozwala na odwzorowywanie płynnego, szczegółowego i żywego obrazu. Gwarantuje dokładną i realistyczną grafikę w grach, filmach i zaawansowanych aplikacjach graficznych, w których kolor ma priorytetowe znaczenie.

    Logo prezentujące cechę

    Błyskawiczna łączność umożliwiająca przesyłanie danych, wyświetlanie plików wideo i korzystanie z sieci Ethernet

    Ten monitor ze stacją dokującą firmy Philips jest wyposażony w połączenie Thunderbolt™ 4. W porównaniu do konwencjonalnych monitorów USB-C, technologia Thunderbolt™ 4 zapewnia błyskawiczne przesyłanie danych z prędkością 40 Gb/s, wyświetlanie obrazu o wysokiej rozdzielczości, wielostrumieniowy transport dla połączeń łańcuchowych, do 96 W mocy dla urządzeń i stabilne połączenie Ethernet 1 Gbit/s.

    Feature Image Thunderbolt daisy chain setup

    Proste i wydajne połączenie łańcuchowe umożliwiające konfigurację wielu monitorów

    Połączenie łańcuchowe umożliwia zasilanie wielu monitorów i urządzeń z jednego portu Thunderbolt w notebooku. Podłącz monitor z portu Thunderbolt notebooka, następnie z drugiego portu Thunderbolt w tym monitorze można podłączyć drugi monitor 4K.

    Pro-level color accuracy

    Żywe, dokładne kolory zgodne z profesjonalnymi standardami kolorów

    Ten monitor jest wyposażony w funkcję wyświetlania żywych, realistycznych kolorów dzięki obsłudze szerokiego zakresu Display-P3, co jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników Apple. Adobe RGB zapewnia precyzyjne kolory do profesjonalnych zdjęć i wydruków, a sRGB oferuje spójne, niezawodne kolory do użytku w Internecie i na co dzień. Idealny dla kreatywnych osób, które wymagają dokładności.

    Feature Image 2022_MNT_MultiView technology

    Technologia MultiView umożliwia jednoczesne podłączenie i wyświetlanie dwóch urządzeń

    Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

    Kolory Premium HDR.

    Kolory Premium HDR.

    Technologia HDR zbliża obraz do możliwości ludzkiego oka, zwiększając kontrast i poszerzając zakres barw oraz jasności. Głębsze czernie i jaśniejsze światła zapewniają klarowność i luminancję nowej generacji, dzięki którym obraz staje się bardziej realistyczny.

    PC Gaming Monitors

    Zobacz wszystkie

    Porównaj

    Porównaj

    Opinie

    Centrum Obsługi Klienta i Wsparcie techniczne

    Uzyskaj pomoc dotyczącą produktu Znajdź instrukcje obsługi Poznaj najlepsze porady i wskazówki oraz rozwiąż wszelkie problemy

    CustomerSupport

    Strona główna pomocy technicznej

    Znajdź wszystkie tematy pomocy technicznej i nie tylko

    MagnifyingGlass

    Znajdź produkt

    Wyszukaj według numeru modelu i znajdź informacje dotyczące konkretnego produktu

    Clippin

    Części zamienne i akcesoria

    Znajdź części i akcesoria swojego produktu

    Porównaj

    Porównaj
    Brilliance
    Brilliance
    * Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
    * Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C
    * Zasięg REC709 na CIE1931, Adobe RGB, DCI-P3 i zasięg Display-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.
    * Niska zgodność z niebieskim światłem: stosunek światła emisji wyświetlacza w zakresie od 415 do 455 nm do emisji wyświetlacza od 400 do 500 nm powinien być mniejszy niż 50%.
    * PowerSensor 2 działa tylko z zainstalowanym systemem Windows 11. Po aktywacji PowerSensor 2 WAL oznacza Walk Away Lock, a WOA oznacza Wake On.
    * Należy pamiętać, że kamera internetowa z funkcją automatycznego kadrowania, w tym funkcją powiększania / pomniejszania zarówno na duże, jak i małe odległości, jest kontrolowana i obsługiwana przez AI Control.
    * Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.
    * Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.

    O nas

    Sklep online — Pomoc
    Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
    Status zamówienia
    Kontakt
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

    Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.