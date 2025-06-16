* Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

* Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C

* Zasięg REC709 na CIE1931, Adobe RGB, DCI-P3 i zasięg Display-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.

* Niska zgodność z niebieskim światłem: stosunek światła emisji wyświetlacza w zakresie od 415 do 455 nm do emisji wyświetlacza od 400 do 500 nm powinien być mniejszy niż 50%.

* PowerSensor 2 działa tylko z zainstalowanym systemem Windows 11. Po aktywacji PowerSensor 2 WAL oznacza Walk Away Lock, a WOA oznacza Wake On.

* Należy pamiętać, że kamera internetowa z funkcją automatycznego kadrowania, w tym funkcją powiększania / pomniejszania zarówno na duże, jak i małe odległości, jest kontrolowana i obsługiwana przez AI Control.

* Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.