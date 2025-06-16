Wyszukiwane terminy
14,7 miliona pikseli to wyraźny obraz o dużym bogactwie szczegółów. Dzięki rozdzielczości 5K Ultra HD, cztery razy większej niż Quad HD, obraz jest bardziej szczegółowy niż kiedykolwiek wcześniej.
Certyfikat VESA DisplayHDR 600 to technologia gwarantująca zupełnie nową jakość oglądania. W odróżnieniu od innych monitorów „zgodnych z technologią HDR”, prawdziwe wyświetlacze z certyfikatem DisplayHDR 600 zapewniają zadziwiającą jasność, niezrównany kontrast i zniewalające kolory. Dzięki funkcji lokalnego przyciemniania i niezwykle wysokiej jasności sięgającej 600 nitów obraz ożywa — jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Pełniejsza paleta nowych, żywych barw sprawia, że oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły.
Ta nowa technologia pozwala na kalibrację ekranu w ułamku tradycyjnego czasu, bez uszczerbku na pięknej i estetycznej gamie kolorów. W przeciwieństwie do ręcznej kalibracji, monitory wyposażone w funkcję Calman Ready kalibrują się automatycznie. Z kolei ta automatyzacja zapewnia żywe kolory, które tworzą tak zwane „kolory klasy Hollywood” i są najbardziej odpowiednie dla zawodów wymagających dokładnych kolorów.
Ten monitor zapewnia wyjątkową głębię kolorów (1,07 miliarda kolorów) i ich najlepszą gradację, co pozwala na odwzorowywanie płynnego, szczegółowego i żywego obrazu. Gwarantuje dokładną i realistyczną grafikę w grach, filmach i zaawansowanych aplikacjach graficznych, w których kolor ma priorytetowe znaczenie.
Ten monitor ze stacją dokującą firmy Philips jest wyposażony w połączenie Thunderbolt™ 4. W porównaniu do konwencjonalnych monitorów USB-C, technologia Thunderbolt™ 4 zapewnia błyskawiczne przesyłanie danych z prędkością 40 Gb/s, wyświetlanie obrazu o wysokiej rozdzielczości, wielostrumieniowy transport dla połączeń łańcuchowych, do 96 W mocy dla urządzeń i stabilne połączenie Ethernet 1 Gbit/s.
Połączenie łańcuchowe umożliwia zasilanie wielu monitorów i urządzeń z jednego portu Thunderbolt w notebooku. Podłącz monitor z portu Thunderbolt notebooka, następnie z drugiego portu Thunderbolt w tym monitorze można podłączyć drugi monitor 4K.
Ten monitor jest wyposażony w funkcję wyświetlania żywych, realistycznych kolorów dzięki obsłudze szerokiego zakresu Display-P3, co jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników Apple. Adobe RGB zapewnia precyzyjne kolory do profesjonalnych zdjęć i wydruków, a sRGB oferuje spójne, niezawodne kolory do użytku w Internecie i na co dzień. Idealny dla kreatywnych osób, które wymagają dokładności.
Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.
