    Evnia Fast IPS Gaming monitor 25M2N5200U/00
    recenzje

    Evnia Fast IPS Gaming monitor

    Wrażenia z gry na najwyższym poziomie

    Ten produkt został wycofany z produkcji
    Evnia to marka nowoczesna i innowacyjna. Dzięki pionierskiemu, inkluzywnemu podejściu tworzymy współczesną atmosferę w świecie gamingu, jednocześnie czerpiąc z doświadczenia marki Philips.

    Możliwość przetaktowania częstotliwości odświeżania do 390 Hz

    Częstotliwość odświeżania 390 Hz dająca efekt płynnego i wyrazistego obrazu

    Monitor Philips Evnia zapewnia najwyższą przewagę w intensywnych grach kompetetywnych. Monitor ten został zaprojektowany z myślą o graczach, którzy oczekują wyjątkowo płynnego obrazu bez opóźnień, zapewniając podkręconą częstotliwość odświeżania na poziomie 390 Hz — znacznie wyższą niż w przypadku standardowych wyświetlaczy. Zapomnij o frustrujących spadkach klatek, które sprawiają, że wrogowie nieprzewidywalnie przeskakują na ekranie. Dzięki temu wysokowydajnemu monitorowi szybko dostrzeżesz każdy istotny ruch, zachowując precyzję i przejrzystość pozwalającą wyprzedzić konkurencję i oddać pewny strzał.

    Niskie opóźnienie wejścia

    Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas przesyłania sygnału z urządzeń do monitora

    Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.

    Krótki czas reakcji Smart MBR 0,3 ms

    Szybki czas reakcji — 0,3 ms — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

    Monitor Philips ze Smart MBR 0,3 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

    Deklaracja zgodności EU Karta produktu
    DisplayHDR 400 zapewnia bardziej realistyczny i niesamowity obraz

    Certyfikat VESA DisplayHDR 400 to technologia gwarantująca zupełnie nową jakość oglądania w porównaniu ze standardowymi monitorami SDR. W odróżnieniu od innych monitorów „zgodnych z technologią HDR”, prawdziwe wyświetlacze z certyfikatem DisplayHDR 400 zapewniają zadziwiającą jasność, niezrównany kontrast i zniewalające kolory. Dzięki funkcji globalnego przyciemniania i minimalnej jasności sięgającej 400 nitów obraz ożywa — jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Pełniejsza paleta nowych, żywych barw sprawia, że oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły.

    SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

    Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

    Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy

    Nowy monitor Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb „FPS” (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb „Racing” charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb „RTS” (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

    Smart Crosshair: większa celność i zabawa

    Kolor celownika jest ustawiony domyślnie. Gdy funkcja Smart Crosshair jest włączona, kolor zmieni się jako kolor uzupełniający do koloru tła. Funkcja Smart Crosshair zwiększa celność, dzięki czemu można łatwiej dostrzec wrogów.

    Stark ShadowBoost: dla poprawy widoczności w ciemnych scenach

    Funkcja ta wzmacnia ciemne sceny bez prześwietlania rozjaśnionych obszarów. Funkcja Stark Shadowboost ma trzy poziomy do wyboru, które oferują teksturowane obrazy o lepszym nasyceniu kolorów i wyższym kontraście, dzięki czemu można lepiej widzieć zarówno w jasnym, jak i ciemnym otoczeniu. Ponadto funkcja ta pomaga dostroić wzrok tak, aby wrogowie byli szybciej ujawniani podczas gry.

    Zabawowy

    Innowacyjna i pełna zabawy

    Evnia dąży do bycia rzecznikiem pozytywnych zmian w naszej branży, zachowując jednocześnie pełen lekkości, zabawowy charakter.

    Dla wszystkich

    Dla wszystkich

    Evnia przemawia do wszystkich, bez względu na płeć, wiek czy poziom zaawansowania w grze.

    Nasza trzyletnia gwarancja na OLED i QD OLED

    Nasza trzyletnia gwarancja na OLED i QD OLED

    Wyświetlacze OLED i QD OLED Philips są objęte trzyletnią gwarancją fabryczną, która obejmuje także wypalenie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, przygotowaliśmy podstawowe wytyczne pielęgnacyjne dla każdego produktu OLED i QD OLED. Zgodnie z warunkami gwarancji Philips. Wypalenie OLED/QD OLED objęte tylko przy stosowaniu zaleceń. Ważne w UE.

    Opinie

    * Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
    * Funkcja przetaktowywania zwiększa natywną częstotliwość odświeżania, jednak korzystanie z niej wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli po ponownym uruchomieniu ekran nie działa prawidłowo, należy wyłączyć ustawienie Przetaktowywanie znajdujące się w menu ekranowym (OSD) monitora.
    * Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
    * Czas reakcji równy SmartResponse
    * Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności
    * Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.
    * Adobe RGB i zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.
    * Monitor stworzony z myślą o zrównoważonym rozwoju: nóżki podstawy i uchwyt słuchawki wykonane są w 35% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a obudowa monitora — w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego.
    * Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.
    * Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.

