* Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

* Funkcja przetaktowywania zwiększa natywną częstotliwość odświeżania, jednak korzystanie z niej wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli po ponownym uruchomieniu ekran nie działa prawidłowo, należy wyłączyć ustawienie Przetaktowywanie znajdujące się w menu ekranowym (OSD) monitora.

* Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

* Czas reakcji równy SmartResponse

* Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności

* Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

* Adobe RGB i zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.

* Monitor stworzony z myślą o zrównoważonym rozwoju: nóżki podstawy i uchwyt słuchawki wykonane są w 35% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a obudowa monitora — w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego.

* Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.