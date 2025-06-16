Wyszukiwane terminy
Monitor Philips Evnia zapewnia najwyższą przewagę w intensywnych grach kompetetywnych. Monitor ten został zaprojektowany z myślą o graczach, którzy oczekują wyjątkowo płynnego obrazu bez opóźnień, zapewniając podkręconą częstotliwość odświeżania na poziomie 390 Hz — znacznie wyższą niż w przypadku standardowych wyświetlaczy. Zapomnij o frustrujących spadkach klatek, które sprawiają, że wrogowie nieprzewidywalnie przeskakują na ekranie. Dzięki temu wysokowydajnemu monitorowi szybko dostrzeżesz każdy istotny ruch, zachowując precyzję i przejrzystość pozwalającą wyprzedzić konkurencję i oddać pewny strzał.
Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.
Monitor Philips ze Smart MBR 0,3 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.
Certyfikat VESA DisplayHDR 400 to technologia gwarantująca zupełnie nową jakość oglądania w porównaniu ze standardowymi monitorami SDR. W odróżnieniu od innych monitorów „zgodnych z technologią HDR”, prawdziwe wyświetlacze z certyfikatem DisplayHDR 400 zapewniają zadziwiającą jasność, niezrównany kontrast i zniewalające kolory. Dzięki funkcji globalnego przyciemniania i minimalnej jasności sięgającej 400 nitów obraz ożywa — jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Pełniejsza paleta nowych, żywych barw sprawia, że oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły.
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
Nowy monitor Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb „FPS” (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb „Racing” charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb „RTS” (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.
Kolor celownika jest ustawiony domyślnie. Gdy funkcja Smart Crosshair jest włączona, kolor zmieni się jako kolor uzupełniający do koloru tła. Funkcja Smart Crosshair zwiększa celność, dzięki czemu można łatwiej dostrzec wrogów.
Funkcja ta wzmacnia ciemne sceny bez prześwietlania rozjaśnionych obszarów. Funkcja Stark Shadowboost ma trzy poziomy do wyboru, które oferują teksturowane obrazy o lepszym nasyceniu kolorów i wyższym kontraście, dzięki czemu można lepiej widzieć zarówno w jasnym, jak i ciemnym otoczeniu. Ponadto funkcja ta pomaga dostroić wzrok tak, aby wrogowie byli szybciej ujawniani podczas gry.
