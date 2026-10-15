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Czy można wymienić akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?

Jeśli szczoteczka Sonicare nie włącza się, wystarczy wymienić baterię, aby rozwiązać problem. Możesz przesłać zgłoszenie gwarancyjne online, aby uzyskać pomoc w uzyskaniu urządzenia zastępczego tutaj lub skontaktuj się z nami tutaj.  Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.

Wbudowany akumulator można wyjąć w celu utylizacji, a instrukcje dotyczące wyjmowania akumulatora można znaleźć w podręcznikach i dokumentacji produktu tutaj. Jeśli nie lubisz samodzielnie demontować urządzeń elektronicznych, zalecamy skorzystanie z profesjonalnej pomocy w lokalnym punkcie recyklingu lub naprawy urządzeń elektronicznych.

Nie zalecamy samodzielnego wymieniania akumulatora, ponieważ może to zwiększyć ryzyko pożaru lub innych potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Uwaga: Otwarcie szczoteczki spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX7429/01, HX6500/33, HX6500/03. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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