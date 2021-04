Jeśli chcesz skorzystać z płynnego środka do czyszczenia podłóg, najpierw nalej wodę do zbiornika odkurzacza-szczotki Philips. Następnie dodaj środek do czyszczenia podłóg w ilości wskazanej na opakowaniu. Pojemność zbiornika na wodę jest stosunkowo niewielka, więc wystarczy dodać kilka kropel.