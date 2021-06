Ze względów bezpieczeństwa z urządzenia OneBlade można korzystać jedynie bezprzewodowo.

Jest to spowodowane faktem, że urządzenia Philips OneBlade można używać zarówno do golenia na mokro, jak i na sucho. Używanie go blisko wody, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej, może być bardzo niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka, urządzenie nie działa, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego.

Należy również pamiętać, że zasilacz OneBlade nie jest wodoodporny. Z tego względu podczas ładowania urządzenie OneBlade należy trzymać z dala od wody lub mokrych powierzchni.