Jeśli na golarce wydrukowany jest symbol prysznica lub wanny, oznacza to, że urządzenie jest wodoodporne. Można je bezpiecznie czyścić przy użyciu wody oraz używać pod prysznicem czy w kąpieli. Ze względów bezpieczeństwa golarki wodoodporne można stosować wyłącznie bezprzewodowo i nie włączają się one, jeśli urządzenia są podłączone do źródła zasilania.

Uwaga! Pamiętaj, że znaczenie symboli znajdujących się na golarkach firmy Philips może się różnić w zależności od ich modelu. Jeśli nadal nie masz pewności, czy możesz bezpiecznie czyścić golarkę Philips przy użyciu wody, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.