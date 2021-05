Konserwacja urządzenia Philips do stylizacji włosów jest prosta. Wykonaj te proste czynności, aby wyczyścić i usunąć osad z urządzenia.

Instrukcje czyszczenia urządzenia Philips do stylizacji włosów

1. Po użyciu urządzenia Philips do stylizacji włosów wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2. Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.

3. Usuń pozostałości włosów z urządzenia.

4. Wyczyść urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.

5. Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche przed jego schowaniem lub kolejnym użyciem.

Uwaga! W przypadku prostownicy do włosów SenseIQ gniazdo przewodzące jony należy czyścić za pomocą bawełnianego wacika, nie dotykając styków.

Szczegółowe instrukcje czyszczenia znajdują się w instrukcji obsługi produktu.