Ważne jest, aby dbać o czystość ekspresu do kawy Philips/Saeco w celu zapewnienia optymalnego działania urządzenia i jego części oraz doskonałego smaku kawy.Instrukcje krok po kroku dotyczące czyszczenia ekspresu do kawy można znaleźć w instrukcji obsługi. Poniżej znajdują się dodane przez nas, ogólne filmy instruktażowe na temat sposobu czyszczenia urządzenia i jego części.Zawsze zwracaj szczególną uwagę na czyszczenie systemu obiegu mleka w ekspresie do kawy. Staraj się nie dopuścić do wysychania mleka w tym systemie, ponieważ zaschnięte mleko jest trudne do usunięcia.Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia ekspresu do kawy, odwiedź naszą stronę pomocy technicznej