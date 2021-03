1) Naciśnij przycisk MENU i wybierz CALC CLEAN. Naciśnij przycisk ESPRESSO, aby rozpocząć usuwanie kamienia. W przypadku ekspresu bez przycisku MENU naciśnij przycisk CALC CLEAN, a następnie wybierz opcję CALC CLEAN i naciśnij przycisk ESPRESSO, aby rozpocząć usuwanie kamienia.

2) Na wyświetlaczu pojawi się symbol środka do usuwania kamienia. W przypadku ekspresu z pojemnikiem na mleko urządzenie najpierw przypomni o konieczności włożenia pojemnika na mleko wypełnionego świeżą wodą do poziomu MIN, a następnie o przesunięciu dozownika pojemnika na mleko w prawo (symbol pary).

3) Wyjmij zbiornik wody. Wlej do zbiornika wody całą butelkę środka Saeco.

4) Dopełnij zbiornik świeżą, bieżącą wodą do poziomu symbolu CALC CLEAN lub oznaczenia MAX.

5) Umieść zbiornik wody z powrotem w urządzeniu.

6) Umieść miskę pod kranikiem kawy i dozownikiem gorącej wody, pary lub mleka (w zależności od tego, czy ekspres jest wyposażony w pojemnik na mleko, czy nie).

7) Naciśnij właściwy przycisk, aby rozpocząć cykl usuwania kamienia. W zależności od modelu może to być przycisk AROMA/PRE GROUND lub CAPPUCCINO — sprawdź na wyświetlaczu urządzenia, który z nich wybrać.

8) Z urządzenia w regularnych odstępach czasu zacznie się wydobywać roztwór środka do usuwania kamienia. O postępie procesu będzie informować pasek na wyświetlaczu. Zajmuje to około 25 minut.

9) Po wyczerpaniu wody i środka do usuwania kamienia na wyświetlaczu pojawi się symbol BRAK WODY.

10) Wypłucz zbiornik wody, nalej do niego świeżej wody do poziomu MAX i włóż go na miejsce. Na wyświetlaczu pojawi się symbol rozpoczęcia płukania.

11) W przypadku ekspresu z pojemnikiem na mleko wypłucz pojemnik na mleko i nalej do niego świeżej wody do poziomu MIN, a następnie włóż pojemnik do urządzenia. Pociągnij dozownik pojemnika na mleko w prawo (symbol pary).

12) Ponownie ustaw miskę.

13) Naciśnij właściwy przycisk, aby rozpocząć cykl płukania. W zależności od modelu może to być przycisk AROMA/PRE GROUND lub CAPPUCCINO — sprawdź na wyświetlaczu urządzenia, który z nich wybrać.

14) Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol GOTOWE, oznacza to, że cykl płukania został zakończony.

Uwaga: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol BRAK WODY zamiast symbolu GOTOWE, powtarzaj czynności 10–13 do momentu, aż pojawi się symbol GOTOWE.

Być może trzeba będzie powtórzyć to kilka razy.

15) Naciśnij odpowiedni przycisk, aby wyjść z menu. W zależności od modelu może to być przycisk ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS — sprawdź na wyświetlaczu urządzenia, który z nich wybrać.

16) Urządzenie nagrzeje się i wykona cykl automatycznego płukania.

17) Opróżnij tackę ociekową i włóż ją ponownie. W przypadku ekspresu z pojemnikiem na mleko wypłucz pojemnik na mleko.

18) Urządzenie jest gotowe do użycia.