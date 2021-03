1) Naciśnij przycisk MENU, wybierz opcję MAINTENANCE (konserwacja),a następnie DESCALING (usuwanie kamienia), naciskając przycisk OK.

2) Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić i rozpocząć usuwanie kamienia.

3) Wyjmij zbiornik wody i opróżnij go. Na wyświetlaczu ekspresów do kawy Exprelia, które są zgodne z filtrem AquaClean, będzie widoczny napis: Wyjmij filtr wody AquaClean. Potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.

4) Opróżnij wewnętrzną i zewnętrzną tackę ociekową. Potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.

5) Napełnij do połowy pojemnik na mleko świeżą wodą. Włóż i otwórz dozownik mleka. Potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.

6) Umieść naczynie pod dozownikiem pary/gorącej wody i dozownikiem pojemnika na mleko. Potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.

7) Wlej do zbiornika wody całą butelkę środka do usuwania kamienia Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą, bieżącą wodą do poziomu MAX. Potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.

8) Z urządzenia w regularnych odstępach czasu zacznie się wydobywać roztwór środka do usuwania kamienia. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „step 1/2 descaling” (krok 1/2 — usuwanie kamienia), a pasek będzie wskazywał postęp. Zajmuje to około 20 minut.

Uwaga: Cykl usuwania kamienia można wstrzymać, naciskając przycisk wstrzymania. Aby wznowić, naciśnij przycisk OK.

9) Po zużyciu wody i środka do usuwania kamienia urządzenie poinformuje o konieczności wypłukania zbiornika wody i nalania do niego świeżej wody. Potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.

10) Opróżnij wewnętrzną i zewnętrzną tackę ociekową. Potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.

11) Napełnij do połowy pojemnik na mleko świeżą wodą. Włóż i otwórz dozownik mleka. Potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.

12) Opróżnij pojemnik i włóż go ponownie. Potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.

13) Rozpocznie się cykl płukania. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „step 2/2 rinsing” (krok 2/2 — płukanie), a pasek będzie wskazywał postęp.

14) Gdy ilość wody potrzebna do cyklu płukania zostanie całkowicie przelana, urządzenie automatycznie zakończy proces usuwania kamienia po krótkiej fazie nagrzewania.